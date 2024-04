Sông Lam Nghệ An khổ luyện dưới nắng nóng nghênh đón CLB Hà Nội

(Baonghean.vn) - Tại Vòng 16 V.League 2023/24, Sông Lam Nghệ An sẽ đón tiếp Câu lạc bộ Hà Nội trên sân Vinh. Với lợi thế sân nhà và điều kiện khắc nghiệt lên đến 42 độ C tại thành phố Vinh, thầy trò HLV Phan Như Thuật đang tích cực rèn quân để sẵn sàng giành một kết quả thuận lợi.

Với mong muốn khán giả ở các huyện/thị thuận tiện hơn trong việc di chuyển xuống thành phố Vinh theo dõi các trận đấu tại Giải Vô địch Quốc gia, Ban tổ chức sân Vinh đã đề nghị với Ban tổ chức Giải và được sự đồng ý để đổi giờ thi đấu từ 16:00 sang 17:00 trong tất cả các trận đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Điều đó đồng nghĩa với việc các trận đấu sẽ diễn ra trong thời điểm nắng nóng tại miền Trung chưa hoàn toàn giảm nhiệt. Tuy nhiên, các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An ở xa có thể kịp trở về nhà khi trận đấu kết thúc vào lúc 19:00. Thực tế, một số lượng không nhỏ các cổ động viên xứ Nghệ trung thành của Sông Lam Nghệ An đến từ các huyện/thị xã xa xôi.

Sông Lam Nghệ An có lợi thế sân nhà khi đã thích nghi được với thời tiết nắng nóng tại miền Trung. Ảnh: Chung Lê

Để làm quen với giờ thi đấu mới, những buổi tập gần đây, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đã thay đổi khung giờ tập luyện sớm hơn so với dự kiến. Theo đó, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An bắt đầu các buổi tập của mình trong khoảng thời gian từ 15:30 hoặc 16:00. Ngoài ra, bộ phận hậu cần của đội bóng xứ Nghệ cũng đã nghiên cứu lại chế độ ăn uống, dinh dưỡng để các cầu thủ cải thiện thể lực một cách nhanh nhất trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Trong các trận giao hữu vừa qua, Sông Lam Nghệ An cho thấy sự khởi sắc nhất định khi đánh bại Hà Tĩnh và Thép Xanh Nam Định. Dù chỉ là những trận đấu tập, nhưng các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đã có nhiều phương án để tấn công hơn cũng như chào đón sự trở lại của những cầu thủ quan trọng nơi tuyến giữa và hàng phòng ngự.

Trở lại với trận đấu gặp Câu lạc bộ Hà Nội, Sông Lam Nghệ An gần như sẽ có được đội hình mạnh nhất khi hai cầu thủ Đinh Xuân Tiến và Trần Nam Hải đã bình phục hoàn toàn và có thể thi đấu trở lại. Ngoài sự vắng mặt của Mai Sỹ Hoàng vì án kỷ luật, Sông Lam Nghệ An đang có lợi thế hơn so với đội khách, khi đội khách vắng mặt hai cầu thủ rất quan trọng. Trong đó, trường hợp treo giò của Văn Quyết do đã nhận đủ 3 thẻ vàng còn tiền đạo Joel Tagueu là vì tấm thẻ đỏ trong trận gặp Nam Định ở vòng 14.

Đội khách vắng mặt cầu thủ quan trọng Văn Quyết và Tagueu trong chuyến làm khách tại sân Vinh. Ảnh: VPF

Xét về phong độ, đội khách Hà Nội đang là đội nhỉnh hơn với thành tích 3 thắng, 2 thua trong khi Sông Lam Nghệ An thua 3, hoà 2 trong 5 trận gần đây nhất tại đấu trường V.League. Thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật cần quên đi áp lực về điểm số trong giai đoạn này và điều quan trọng nhất là phải thực sự tự tin khi được thi đấu trên sân nhà sau quãng nghỉ vừa qua.

Trong quá khứ lẫn hiện tại, những trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội trên sân Vinh đều là những trận đấu hứa hẹn kịch tính và quyết liệt. Mặc dù vậy, thành tích đối đầu trên sân nhà của đội bóng xứ Nghệ với đối thủ này đang khá khiêm tốn với 2 chiến thắng, 6 hoà và thua 4. Lần gần nhất trên sân Vinh tại mùa giải 2022, hai đội đã hoà nhau với tỷ số 1-1 trong ngày mà sân Vinh chứng kiến hàng vạn khán giả đến tiếp lửa.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội tại Vòng 16 V.League 2023/24 diễn ra vào lúc 17:00 ngày 04/05/2024.