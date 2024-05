HLV Nguyễn Thành Công nói gì sau vụ 5 cầu thủ Hà Tĩnh dính ma túy?; Văn Thanh nhận thẻ đỏ, Công an Hà Nội thất bại trước Quảng Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - HLV Nguyễn Thành Công lần đầu chia sẻ về việc 5 học trò bị bắt vì sử dụng ma túy; Công an Hà Nội nhận thất bại trước Quảng Nam ở màn so tài tại vòng 17 V-League 2023/2024 trên sân Hòa Xuân. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Bảng xếp hạng V.League 2023/24 vòng 17

Sau khi đánh bại CLB Công an Hà Nội ở vòng 16, CLB Nam Định tiếp tục chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch là Bình Dương ở vòng 17. Đội bóng thành Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1.

V.League 2023/2024 khởi tranh từ ngày 20/10. Đây là mùa giải đánh dấu bước chuyển đổi của bóng đá Việt Nam để đồng bộ về thời gian tổ chức với các giải châu Á và thế giới. Giải đấu trở lại với thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt đầy đủ 26 vòng đấu.

HLV Nguyễn Thành Công nói gì sau vụ 5 cầu thủ Hà Tĩnh dính ma túy?

Trước vòng 17 V-League 2023-2024, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hao hụt lực lượng nghiêm trọng sau khi 5 cầu thủ bị bắt giữ vì liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số đó, Đinh Thanh Trung, Nguyễn Trung Học và Nguyễn Ngọc Thắng là những trụ cột của Hà Tĩnh trong hai mùa giải gần nhất.

HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ảnh: Dân Việt

Sau trận thua Bình Định, HLV Nguyễn Thành Công lần đầu chia sẻ về việc 5 học trò bị bắt vì sử dụng ma túy. Chiến lược gia xứ Nghệ nói: "Đây là bóng đá chuyên nghiệp và chúng tôi biết điều gì quan trọng hơn. Đối với chúng tôi, tập thể đội bóng là quan trọng nhất. Cá nhân nào vi phạm quy chế sẽ bị xử phạt. Vụ việc này sẽ là bài học đắt giá cho riêng chúng tôi và cả những đội bóng khác".

Văn Thanh nhận thẻ đỏ, Công an Hà Nội thất bại trước Quảng Nam

Văn Thanh nhận thẻ đỏ, Công an Hà Nội nhận thất bại trước Quảng Nam ở màn so tài tại vòng 17 V-League 2023/2024 trên sân Hòa Xuân.

Sau thất bại trước Nam Định ở vòng 16, Công an Hà Nội có cơ hội tìm lại niềm vui chiến thắng khi đối đầu với Quảng Nam ở sân Hòa Xuân. Bởi đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn bị đánh giá thấp hơn và có phong độ không tốt.

Tuy nhiên, trong ngày mà Quảng Nam thi đấu quyết tâm, đá phòng ngự phản công khoa học, Công an Hà Nội đã không triển khai được thế trận tấn công như mong muốn. Việc thiếu vắng Geovane ở trận đấu này khiến những đợt lên bóng của Công an Hà Nội thiếu hẳn sự đột biến và sáng tạo. 2-0 là tỷ số mà Quảng Nam đã ấn định trong trận đấu gặp Công an Hà Nội.

Real Madrid vào chung kết sau màn lội ngược dòng trước Bayern

Rạng sáng 9/5 (giờ Hà Nội), Bayern dẫn trước đến phút 87 nhưng vẫn để thua Real Madrid với tỷ số 1-2, qua đó bị loại với tổng tỷ số 3-4 sau 2 lượt trận bán kết Champions League.

Real đứng trước cơ hội giành chức vô địch châu Âu thứ 15.

Những phút cuối trận đấu tại Bernabeu, Bayern dẫn 1-0 và đã nghĩ về tấm vé chung kết. Tuy nhiên, chỉ một sai lầm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.

Phút 88, Manuel Neuer, người chơi rất hay từ đầu trận, bất ngờ có pha bắt bóng lỗi sau cú sút của Vinicius Jr. Joselu có mặt kịp thời để đệm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid.

Bàn thua khiến mọi tính toán của HLV Tuchel đổ bể. Phút 90+1, Antonio Rudiger bất ngờ xuất hiện trong vùng cấm. Trung vệ người Đức căng ngang vừa tầm để Joselu hoàn tất cú đúp theo kịch bản điên rồ.

Real Madrid lội ngược dòng chỉ trong 3 phút, qua đó giành vé vào chung kết Champions League lần thứ 2 trong 4 mùa gần nhất. Đối thủ của họ tại Wembley là Dortmund. Trong khi đó, Bayern chính thức có mùa giải đầu tiên trắng tay sau 12 năm