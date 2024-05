Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 8/5, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An công bố quyết định bổ nhiệm ông Hồ Lê Đức giữ chức Tổng Giám đốc.

Cổ động viên Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: PV

Thời gian qua cựu Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An – ông Trương Mạnh Linh do phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng tại Tập đoàn Tân Long, nên không đủ thời gian để điều hành, quản lý tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Chính vì vậy, Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An – ông Trương Sỹ Bá quyết định bổ nhiệm ông Hồ Lê Đức làm Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thay ông Trương Mạnh Linh.

Ông Hồ Lê Đức được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Ông Hồ Lê Đức có quê gốc ở huyện Quỳnh Lưu, hiện đang sống tại Vinh. Trước khi nhận nhiệm vụ làm Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, ông Đức từng là thành viên lâu năm của Tập đoàn Tân Long. Ông giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng và quản lý một số công ty thành viên của tập đoàn. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Câu lạc bộ, ông Đức từng giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Sau khi nhận quyết định, ông Hồ Lê Đức đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An: Do ông Trương Mạnh Linh quá bận rộn với công việc kinh doanh của tập đoàn, nên tạm thời không tham gia điều hành Câu lạc bộ. Thời gian qua Chủ tịch Câu lạc bộ - ông Trương Sỹ Bá cũng đã rất trăn trở, khi muốn có người luôn sát sườn, điều hành mọi hoạt động tại câu lạc bộ. Vì vậy, tôi được Chủ tịch Tập đoàn tín nhiệm, điều động giữ chức Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

"Sông Lam Nghệ An là câu lạc bộ giàu truyền thống, là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ. Được nhận nhiệm vụ này là niềm vinh dự, tự hào, những cũng hết sức nặng nề và đầy thách thức với cá nhân tôi. Song với trọng trách là người con của quê hương Nghệ An, tôi sẽ nỗ lực cùng tập thể câu lạc bộ vượt qua mọi chông gai, để đưa Sông Lam Nghệ An trở lại với ánh hào quang như đã có trong quá khứ" - ông Đức bày tỏ./.