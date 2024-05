Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đồng ý giải quyết một số khó khăn ở các đội trẻ

(Baonghean.vn) - Trong buổi họp với Sông Lam Nghệ An vào hôm nay (7/5), Chủ tịch Câu lạc bộ - ông Trương Sỹ Bá đã đồng ý giải quyết một số khó khăn cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Các đội trẻ Sông Lam Nghệ An đối diện với muôn vàn khó khăn do nguồn tài chính hạn hẹp. Ảnh: Đức Anh

Năm 2021, sau khi Sông Lam Nghệ An được chuyển giao cho nhà tài trợ mới Tân Long, nguồn kinh phí cho đào tạo trẻ vẫn được tỉnh Nghệ An duy trì. Cụ thể, mỗi năm tỉnh Nghệ An sẽ cấp nguồn ngân sách xấp xỉ 30 tỷ đồng cho Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Nghệ An. Đơn vị này sẽ có nhiệm vụ tổ chức đào tạo cho khoảng 215 vận động viên thuộc 12 lớp theo các độ tuổi từ U9 đến U21.

Tuy nhiên, đến thời điểm này nguồn ngân sách của tỉnh Nghệ An cấp cho công tác đào tạo vận động viên bóng đá trẻ vẫn chưa được chi trả. Bên cạnh đó, trung tâm cũng đang phải đối diện với nguồn tài chính hạn hẹp do bị cắt giảm một số điều khoản trong hợp đồng đấu thầu đào tạo trẻ.

Vì thế, các đội bóng trẻ tại trung tâm đang phải đối diện với muôn vàn khó khăn khi tham dự các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Nổi bật như, các đội phải hạn chế tập huấn trước khi tham gia giải; mỗi đội chỉ có được 22 vận động viên tham dự giải, thay vì 30 cầu thủ như quy định;...

Ngoài ra, điều kiện các sân bãi, dụng cụ tập luyện cho các vận động viên đã xuống cấp, hư hỏng không được sửa chữa thay thế.

Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: FBCLB

Trước thực trạng đó, trong buổi họp của Sông Lam Nghệ An vào ngày 7/5, Chủ tịch Câu lạc bộ - ông Trương Sỹ Bá đã đồng ý giải quyết hầu hết các đề nghị từ phía lãnh đạo các phòng, ban câu lạc bộ.

Trong đó, ông Bá đồng ý tài trợ thêm 40 triệu đồng cho mỗi đội bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An khi tham gia các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Số tiền này đủ cho các đội có điều kiện để tham gia tập huấn trước giải; tặng thêm số lượng cầu thủ trong mỗi đội; nâng mức dinh dưỡng cho vận động viên;...

Về cơ sở vật chất, Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đồng ý với đề nghị tu sửa, thay thế một số dàn đèn đã xuống cấp, mặt sân cỏ tại các sân tập của câu lạc bộ, bổ sung các dụng cụ tập luyện cho các vận động viên...

Đặc biệt, ông Bá đề nghị cần quan tâm sát chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ trẻ; không được để ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất, tư duy của các vận động viên do ăn không no, không đủ chất.