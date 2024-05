Liệu Sông Lam Nghệ An có chơi 'canh bạc tất tay' trước Hoàng Anh Gia Lai?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An hiện đang rơi vào thế hiểm nguy, vì thế khi đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất trụ hạng, liệu huấn luyện viên Phan Như Thuật có chơi canh bạc tất tay trước chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai?

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An giành lợi thế trong các cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Chung Lê

"Món ăn ưa thích"

Sau vòng 16 V.League 2023/24, Sông Lam Nghệ An đang đứng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng. Đội chủ sân Vinh có 15 điểm với hiệu số -6. Đối thủ của Sông Lam Nghệ An tại vòng 17 là Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng phố núi, đang có nhiều hơn 3 điểm và xếp trên 2 bậc. Vì vậy, cuộc đối đầu trên sân Pleiku vào ngày 9/5 tới đây được xem là trận chung kết ngược của hai đội. Nếu bại trận, Sông Lam Nghệ An chính thức rơi vào “hố sâu” nguy hiểm, rất khó để thoát ra.

Một chiến thắng ngay trên sân Pleiku là điều mà thầy trò Phan Như Thuật chắc chắn muốn hướng tới. Và thật ra, đội bóng xứ Nghệ cũng có những niềm lạc quan riêng, dù họ phải chơi trên sân khách. Bởi dựa trên lịch sử đối đầu, Hoàng Anh Gia Lai vẫn luôn là “món ăn ưa thích” của Sông Lam Nghệ An. Trong 7 lần gần nhất 2 đội chạm trán nhau, Câu lạc bộ xứ Nghệ giành chiến thắng tới 6 lần và để thua 1 trận. Đặc biệt, kể từ khi huấn luyện viên Phan Như Thuật chính thức lên “điều binh khiển tướng” tại Sông Lam Nghệ An, đội bóng này luôn đánh bại Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên kết quả đó cũng chỉ để tham khảo, chứ không có nghĩa rằng, Sông Lam Nghệ An sẽ chiếm ưu thế lớn trong cuộc đối đầu trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 17 V.League 2023/24.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về Sông Lam Nghệ An khi hai đội gặp nhau. Ảnh: Chung Lê

Bởi kể từ khi huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chính thức nắm quyền dẫn dắt đội chủ sân Pleiku, trong 7 trận gần nhất họ đều bất bại. Đặc biệt câu lạc bộ phố núi vừa giành được chiến thắng quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong nhóm cầm đèn đỏ - Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy. Điều này cho thấy, Hoàng Anh Gia Lai đang vùng lên mạnh mẽ và sẵn sàng vượt qua tất cả chướng ngại vật để thoát khỏi vùng nguy hiểm, trong đó không loại trừ Sông Lam Nghệ An.

“Có thực mới vực được đạo”, để làm được điều này, Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ các nhà tài trợ, trong đó phải kể đến nguồn hầu bao được rót bởi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Vậy nên, khi mà cầu thủ đã được tiếp “doping” thì họ sẽ chiến đấu hết tất cả những công lực mình có.

Có thể khẳng định, những kết quả tích cực của Hoàng Anh Gia Lai đã đạt được ở các vòng đấu vừa qua sẽ là một thách thức không nhỏ với Sông Lam Nghệ An khi phải làm khách tại phố núi.

Được ăn cả ngã về không

V.League 2023/24 quay trở lại sau gần 1 tháng tạm nghỉ, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An như được tiếp thêm tinh thần sau trận hòa đầy quý giá trước Hà Nội FC. Và điều khiến huấn luyện viên Phan Như Thuật vui hơn cả chính là sự trở lại kịp thời của Xuân Tiến, Nam Hải. Sự có mặt của 2 tài năng này giúp nhà cầm quân xứ Nghệ gia tăng thêm phương án chiến thuật trước các đối thủ. Nhìn lại trận đấu của Sông Lam Nghệ An với Hà Nội FC, có thể thấy rằng, đội bóng này đang thiếu đi một nhạc trưởng, một người đủ khả năng châm ngòi cho những pha tấn công mang tính đa dạng cao. Mạnh Quỳnh hay Văn Việt là những tiền vệ có phẩm chất kỹ thuật, nhưng lại thiếu đi những đường chuyền mang tính sát thương cao. Và hơn hết, bộ đôi này chưa thể hiện được tố chất của một cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Trong khi đó, Bá Quyền hay Quang Tú chỉ làm tốt vai trò của một tiền vệ đánh chặn.

Đinh Xuân Tiến được kỳ vọng mang đến nét mới trong cách chơi tấn công của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Tuy nhiên nếu có Xuân Tiến trên sân, huấn luyện viên Phan Như Thuật hoàn toàn có thể đưa ra được lối chơi kiểm soát bóng, qua đó áp đặt tấn công lên đối thủ. Những phút ít ỏi được vào sân thay người của tiền vệ sinh năm 2003, tại trận đấu với Hà Nội FC đã mang đến những tín hiệu tích cực cho Sông Lam Nghệ An.

Vậy nên, khi đã bị “dồn vào thế chân tường”, nhiều khả năng huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ chơi “canh bạc tất tay” với Hoàng Anh Gia Lai. “Được ăn cả, ngã về không”, rất có thể Sông Lam Nghệ An sẽ phủ đầu đối phương bằng lối đá tấn công tổng lực để sớm giành lợi thế dẫn điểm. Cách chơi này đã từng mang về thành công cho đội bóng xứ Nghệ ở 3 trận đấu gần nhất với Hoàng Anh Gia Lai.

Nếu Sông Lam Nghệ An chủ động chơi tấn công trước chủ nhà Hoàng Anh Gia lai, thì nhiều khả năng Đinh Xuân Tiến sẽ được lựa chọn trong đội hình xuất phát. Với phẩm chất riêng có, Xuân Tiến sẽ đóng vai trò chia lửa trên hàng công cùng Olaha. Lúc đó, Sông Lam Nghệ An sẽ trở nên khó lường hơn.

Và biết đâu trong ngày may mắn, Sông Lam Nghệ An có thể tìm lại chiến thắng khi đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai.

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An tại vòng 17 V.League 2023/24 sẽ diễn ra lúc 17h00 ngày 9/5 trên sân vận động Pleiku.