Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An: Duyên nợ trên sân Pleiku

Hiện, Hoàng Anh Gia Lai đang đứng trên Sông Lam Nghệ An 2 bậc (11 so với 13) và nhiều hơn 3 điểm (18 so với 15). Nếu đánh bại được Sông Lam Nghệ An, thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ thoát ra xa khỏi khu vực nguy hiểm.



Đánh giá một cách khách quan thì cơ hội giành chiến thắng của Trần Minh Vương và các đồng đội là tương đối rõ ràng. Bởi ngoài lợi thế được chơi trên sân nhà Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang sở hữu một phong độ vô cùng ấn tượng.

Hoàng Anh Gia Lai (áo vàng) vừa có chiến thắng 1 - 0 trước đội chủ nhà Thể Công - Viettel. Ảnh: VPF

Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, Hoàng Anh Gia Lai đã dần "thay da đổi thịt". Cụ thể, trong 7 trận đấu gần nhất tại sân chơi V.League, đội bóng của bầu Đức đã không phải nhận một thất bại nào (thắng 3, hòa 4).

Ở trận đấu thuộc vòng 16 vừa diễn ra hôm 5/5, Trần Minh Vương và các đồng đội đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Thể Công - Viettel với tỷ số tối thiểu 1 - 0, nhờ pha phản lưới nhà của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Đủ thấy, Hoàng Anh Gia Lai đang nguy hiểm thế nào.

Khác với thời huấn luyện viên Kiatisak dẫn dắt, lối chơi của đội bóng phố Núi bây giờ mang đầy tính thực dụng. Họ không tấn công ồ ạt, không có nhiều pha ban bật đẹp mắt, nhưng tính hiệu quả trong những đường lên bóng lại khá cao.

Trận lượt đi, Sông Lam Nghệ An (áo vàng) đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 1 - 0. Ảnh tư liệu Chung Lê

Phải làm khách của Hoàng Anh Gia Lai ở thời điểm hiện tại là điều không may mắn với thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Đơn giản là Sông Lam Nghệ An đang trải qua quãng thời gian thi đấu bết bát với chuỗi 7 trận không thắng (hòa 3, thua 4).

Rất có thể là trong trận đấu sắp tới với Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục thi đấu theo kiểu "chấp Tây" khi tiền đạo Raphael Success vẫn chưa chứng tỏ được năng lực. Gánh nặng ghi bàn sẽ lại đặt lên đôi vai của thủ quân Michael Olaha.

Với sự vượt trội của đội chủ nhà trên nhiều phương diện, thật khó để Sông Lam Nghệ An rời sân Pleiku cùng 3 điểm trong tay. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai muốn đánh bại được thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Cần lưu ý là trong chuyến viếng thăm sân Pleiku gần nhất, Sông Lam Nghệ An cũng đã ra về với số điểm tối đa. Đó là chiến thắng 2 - 1 của Michael Olaha và các đồng đội tại vòng 19, V.League 2022, diễn ra vào ngày 14/10/2022.

Có thể nói, sân Pleiku không phải là nơi "đi dễ, khó về" và Hoàng Anh Gia Lai cũng không phải là đối thủ quá đáng sợ với Sông Lam Nghệ An. Chưa kể, chính đội bóng xứ Nghệ là "khắc tinh" của Hoàng Anh Gia Lai trong quá khứ.

Chúng ta hãy chờ xem cuộc chiến giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An vào lúc 17h ngày 9/5 trên sân Pleiku./.