Những điểm tựa cho chuyến hành quân đến sân Pleiku của Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đội chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An vẫn có những lý do để tin vào một kết quả tốt rời sân Pleiku.

Thành tích đối đầu

Trong những năm gần đây, Sông Lam Nghệ An đang là một trong những nỗi ác mộng lớn nhất của Hoàng Anh Gia Lai. 5 lần gặp nhau gần đây nhất là cả 5 lần đội bóng xứ Nghệ ca khúc khải hoàn. Kể cả những lúc Sông Lam Nghệ An đang có chuỗi trận thi đấu bết bát thì đội bóng phố Núi cũng không thể giành được chiến thắng.

Đó chính là trận lượt về mùa giải 2022, đội bóng xứ Nghệ trải qua chuỗi 9 trận chỉ biết hòa và thua nhưng tại sân Pleiku, đội khách vẫn giành trọn vẹn 3 điểm nhờ bàn thắng phản lưới nhà ở những phút cuối cùng của tiền đạo Washington Brandão.

Sông Lam Nghệ An có thành tích đối đầu rất tốt trước LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Hay như, ở mùa giải năm nay, LPBank Hoàng Anh Gia Lai chính là đội bóng mang lại chiến thắng đầu tiên cho Sông Lam Nghệ An sau 5 trận chỉ biết hòa và thua tại V.League. Có thể nói, LPBank Hoàng Anh Gia Lai giống như "thần tài" mang lại may mắn cho đội bóng xứ Nghệ.

Bên cạnh thành tích đối đầu giữa hai đội bóng thì thành tích đối đầu giữa 2 huấn luyện viên cũng là 1 điểm tựa cho Sông Lam Nghệ An ở trận đấu này. Chiến thắng 2-1 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh do huấn luyện viên Vũ Tiến Thành dẫn dắt là 1 kỷ niệm đẹp của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Bởi lẽ, đây chính là trận đấu đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng của người đàn ông sinh năm 1984 này.

Cũng trong trận gặp lại Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải 2023, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã tiếp tục có được chiến thắng 2-0, qua đó chính thức giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng thành công. Như vậy, LPBank Hoàng Anh Gia Lai và huấn luyện viên Vũ Tiến Thành là những cái tên luôn mang lại niềm vui cho huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Hy vọng, trong trận đấu tới đây, Sông Lam Nghệ An và huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ tiếp tục đón những tin vui từ LPBank Hoàng Anh Gia Lai của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành

Michael Olaha "hung thần" của đội bóng phố Núi

Mỗi khi gặp LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Michael Olaha lại bật chế độ cân team. Tiền đạo người Nigeria này thường xuyên làm khổ hàng thủ của đội bóng phố Núi. 4 bàn thắng ghi được vào lưới LPBank Hoàng Anh Gia Lai là 1 con số đã nói lên tất cả.

Michael Olaha sẽ tiếp tục tỏa sáng để đem về kết quả thuận lợi cho đội nhà. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ở trận đấu vừa qua gặp Câu lạc bộ Hà Nội, Michael Olaha đã nổ súng để giúp đội bóng xứ Nghệ có được 1 điểm quý giá. Bàn thắng này không chỉ giúp các đồng đội tại Sông Lam Nghệ An tự tin hơn mà nó cũng sẽ giúp cho tiền đạo người Nigeria thêm phần hưng phấn trong chuyến hành quân đến sân Pleiku.

Hy vọng rằng, trận đấu tới, Michael Olaha sẽ nâng cao thành tích 6 bàn thắng, 4 đường kiến tạo để giúp đội nhà có được kết quả thuận lợi.

Phan Bá Quyền - Trần Nam Hải: Bộ đôi mang đến may mắn cho đội bóng xứ Nghệ

Nếu như trước đây, Sông Lam Nghệ An có Phạm Xuân Mạnh cày nát tuyến giữa của LPBank Hoàng Anh Gia Lai thì bây giờ nhiệm vụ đó được trao cho Phan Bá Quyền. Tiền vệ trẻ sinh năm 2002 này đang ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng tại đội bóng xứ Nghệ. Thi đấu lăn xả, không ngại va chạm, Phan Bá Quyền là chốt chặn đáng tin cậy nơi tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An.

Tiền vệ Phan Bá Quyền đang thi đấu rất tốt ở mùa giải năm nay. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, tiền vệ mang áo số 19 này vẫn còn chưa thật xuất sắc ở việc phân phối bóng và điều tiết lối chơi. Do đó, người đồng đội Trần Nam Hải sẽ là bổ trợ hữu ích cho Phan Bá Quyền. Dù thi đấu ở vị trí trung vệ hay tiền vệ, Trần Nam Hải với khả năng chuyền bóng chính xác của mình đã giúp cho lối chơi của Sông Lam Nghệ An trở nên uyển chuyển hơn.

Bên cạnh đó, mỗi khi bộ đôi Bá Quyền, Nam Hải xuất hiện trên sân thì tỉ lệ thất bại của Sông Lam Nghệ An là rất thấp. Cụ thể, trong 7 trận đấu bộ đôi này có mặt trên sân thì đội bóng xứ Nghệ đã có 3 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 1 trận (trước Câu lạc bộ Hà Nội trên sân Hàng Đẫy). Do đó, bộ đôi này chính là bộ đôi sẽ mang lại nhiều may mắn cho Sông Lam Nghệ An trong trận đấu sắp tới.