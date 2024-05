Những điểm nhấn trong trận hòa quý giá của Sông Lam Nghệ An trước Câu lạc bộ Hà Nội

Nỗ lực và may mắn

Ngay ở những phút đầu tiên, đội khách Câu lạc bộ Hà Nội đã dâng cao đội hình nhằm kiếm bàn thắng sớm. Điều này khiến khung thành của thủ thành Nguyễn Văn Việt không ít lần chao đảo. Rất may mắn là đội chủ sân Vinh đã đứng vững để điều chỉnh lối chơi hợp lý nhằm hạn chế sức mạnh của đội bóng Thủ đô.

Tiền đạo Michael Olaha có bàn thắng may mắn giúp Sông Lam Nghệ An giành được 1 điểm. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, sai lầm của trung vệ Lê Văn Thành đã khiến cho đội chủ nhà bị thủng lưới ở phút thứ 37 sau pha dứt điểm của Phạm Tuấn Hải. Sau bàn thua, các cầu thủ Sông lam Nghệ An cố gắng tràn lên ở những phút cuối hiệp 1 để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Những nỗ lực của đội bóng xứ Nghệ đã được đền đáp khi thần may mắn đã đứng về đội bóng chủ nhà sau cú sút của tiền đạo Michael Olaha. Với sự may mắn đồng hành, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã hoàn thành tốt chiến thuật của ban huấn luyện đề ra trong hiệp 2, qua đó, giữ lại được 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go.

Phạm Tuấn Hải - "hung thần" của Sông Lam Nghệ An

Pha khống chế bóng tinh tế, xoay người dứt điểm gọn gàng, Phạm Tuấn Hải đã cho thấy đẳng cấp của tiền đạo hàng đầu Việt Nam. Với bàn thắng ghi được trong trận đấu này, tiền đạo gốc Hà Nam đã có 2 bàn thắng vào lưới Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay, qua đó, nâng tổng bàn thắng vào lưới đội bóng xứ Nghệ lên con số 3.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải đã chứng minh đẳng cấp của mình ở trong trận đấu này. Ảnh: Xuân Thủy

Có thể nói, với độ xuất sắc đó, Phạm Tuấn Hải không chỉ là "hung thần" của Sông Lam Nghệ An mà còn là "hung thần" của tất cả các đội bóng tại V.League.

Sông Lam Nghệ An thiếu người chia bài

Trong 60 phút đầu tiên của trận đấu, đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu không quá mạch lạc. Những đường chuyền ở khu vực giữa sân thường xuyên bị đứt gãy, thậm chí có không dưới 2 lần chuyền sai địa chỉ ở khu vực sân nhà gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Việt. May mắn là các tiền đạo của đội khách đã không tận dụng được giúp Sông Lam Nghệ An chỉ phải nhận 1 bàn thua.

Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi cặp tiền vệ trung tâm Quang Tú và Phan Bá Quyền hầu như chỉ làm nhiệm vụ đánh chặn, hỗ trợ hàng phòng ngự. Trong khi, Trần Mạnh Quỳnh không thể hiện được nhiều trước Phạm Xuân Mạnh đầy kinh nghiệm.

Tiền vệ Trần Nam Hải vào sân giúp cho Sông Lam Nghệ An thi đấu uyển chuyển hơn. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, sau khi Nam Hải, Quang Vinh và Xuân Tiến được tung vào sân,lối chơi của Sông Lam Nghệ An đã uyển chuyển hơn rất nhiều. Những tình huống phân phối bóng của Trần Nam Hải, những pha xử lý của Quang Vinh và Đinh Xuân Tiến giúp mở ra các khoảng trống cho các đồng đội băng lên. Đây chính là những hy vọng về việc cải thiện lối chơi của đội bóng xứ Nghệ trong trận đấu quan trọng sắp tới gặp LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Những toan tính của ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ

Nhiều người hâm mộ xứ Nghệ thắc mắc, tại sao trận đấu gặp Câu lạc bộ Hà Nội lại thi đấu vào khung giờ 17h00? Phải chăng đây là toan tính của đội bóng xứ Nghệ?

Dưới cái thời tiết khắc nghiệt của Bắc Trung Bộ thì việc thi đấu ở khung giờ này sẽ làm hao mòn rất nhiều thể lực của các cầu thủ. Trong khi đó, đội bóng Thủ đô vừa phải thi đấu tại Cúp Quốc gia hôm 28/4. Điều này phần nào dẫn đến sự chệch choạch của Câu lạc bộ Hà Nội ở trận đấu vừa qua.

Thời tiết khắc nghiệt tại sân Vinh khiến thể lực các cầu thủ nhanh chóng bị bào mòn. Ảnh: Xuân Thủy

Bên cạnh đó, Sông Lam Nghệ An chủ động chơi đội hình thấp để tránh mất sức các cầu thủ và sẵn sàng tung ra những con bài chất lượng ở cuối hiệp 2. Tuy vậy, kế hoạch này suýt nữa bị phá sản khi đội bóng xứ Nghệ bị thủng lưới trước. May mắn là bàn thắng ở những phút cuối hiệp 1 của Olaha đã giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn đi đúng hướng trong hiệp 2 để có được 1 điểm quý giá.

Trận hòa trước Câu lạc bộ Hà Nội là một khích lệ lớn cho Sông Lam Nghệ An. Nhất là khi, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải làm khách trên sân Pleiku trong trận chung kết ngược sắp tới với LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ tiếp tục thi đấu nỗ lực và có may mắn đồng hành để có được một kết quả thuận lợi tại phố Núi./.