Hơn 400 vận động viên tham gia Giải vô địch bóng bàn Nghệ An mở rộng tranh Cúp Vinh Riverside

(Baonghean.vn) - Tối 10/5, tại thành phố Vinh, Liên đoàn bóng bàn tỉnh Nghệ An và Câu lạc bộ Bóng bàn Bệnh viện Sản Nhi đã tổ chức khai mạc Giải vô địch bóng bàn Nghệ An mở rộng năm 2024 tranh Cúp Vinh Riverside.

Giải quy tụ hơn 400 vận động viên thuộc hơn 100 đội tuyển câu lạc bộ bóng bàn đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: Thành Chung

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An; Liên đoàn Bóng bàn Nghệ An và các nhà tài trợ.

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Thành Chung

Giải vô địch bóng bàn Nghệ An mở rộng năm 2024 tranh Cúp Vinh Riverside được tổ chức với mục đích tăng cường giao lưu kết nối giữa các vận động viên bóng bàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng các vận động viên bóng bàn trên cả nước; đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và bộ môn bóng bàn nói riêng.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội, câu lạc bộ tham dự giải. Ảnh: Thành Chung

Giải vô địch bóng bàn Nghệ An mở rộng năm 2024 tranh Cúp Vinh Riverside diễn ra trong 3 ngày 10/5- 12/5. Giải quy tụ hơn 400 vận động viên thuộc hơn 100 đội tuyển câu lạc bộ bóng bàn đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tại giải năm nay, các vận động viên sẽ tranh tài ở nội dung: Đồng đội hạng chuyên nghiệp A, B, C; Đồng đội hạng C, D, E tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh; Cặp đôi lãnh đạo.

Ban tổ chức sẽ tiến hành bế mạc và trao giải vào chiều 12/5 tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An./.