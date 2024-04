Cần xử lý nghiêm hành vi phá hoại ô tô đỗ quanh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

BỨC XÚC VÌ BỊ PHÁ XE

Thời gian gần đây, trên một diễn đàn ô tô có rất nhiều lượt theo dõi, nhiều người đã rất bức xúc khi đăng tải các hình ảnh xe ô tô bị phá khi đậu tại các tuyến đường xung quanh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Dù sự việc đã diễn ra đã 2 tháng, nhưng đến nay, anh Đồng, một người dân sinh sống tại thành phố Vinh vẫn chưa hết bức xúc. Anh Đồng nhớ lại, ngày 16/2/2024, khi anh đưa con vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để khám, vì trong bệnh viện không có chỗ đậu xe, nên anh lái xe đến góc đường Ngô Quảng và Đặng Văn Ngữ để đậu. Dù anh Đồng đã quan sát và nép sát xe vào bờ tường và không quên trừ lối để 2 xe có thể tránh nhau. Thế nhưng, sau khi từ bệnh viện ra để lấy xe về nhà thì anh thấy một lốp đã bị đâm thủng.

Chiếc lốp xe của gia đình chị Thảo My bị chọc thủng 2 vết và địa điểm để xe được khoanh tròn trên bản đồ. Ảnh: Tiến Đông

Vào ngày sau 17/2/2024, cũng tại địa điểm trên, chị Thảo My (trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh), đưa con đến khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Sau khi thăm khám xong, quay trở ra thì chiếc ô tô của chị đã bị đâm ngang 2 vết bên lốp. Do không thể vá được nên chị Thảo My đành phải thay lốp mới hết hơn 3 triệu đồng...

Còn cách đây khoảng 1 tháng, anh Nguyễn Văn Hậu (trú tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh), cũng gặp tình trạng tương tự khi đậu xe trên đường Tôn Thất Tùng, gần cổng phụ của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, để vào thăm người nhà đang nằm viện. Sau khi quay trở ra anh thấy 1 lốp xe phía trước bị xẹp. Sau khi gọi cứu hộ đến kiểm tra, anh mới biết chiếc lốp bị thủng một lỗ, trong khi không thấy dấu vết bị cán phải đinh hay dị vật nào.

Xe ô tô đậu kín hai bên đường Tôn Thất Tùng đoạn cổng phụ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Những người bị phá hoại xe cho hay, do xung quanh các tuyến đường Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Ngô Quảng không có camera an ninh nên khi xe bị phá, họ đành ngậm ngùi chịu tổn thất chứ không nắm rõ được chứng cứ để báo cơ quan chức năng.

Trên thực tế, tình trạng phá hoại xe ô tô đậu ngoài đường ngày càng trở nên phổ biến. Điều này thể hiện sự thiếu đạo đức của một số cá nhân, gây thiệt hại đến tài sản của người dân và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Những năm vừa qua, trên địa bàn cũng đã có nhiều trường hợp phá hoại xe ô tô bị xử lý, tuy nhiên điều này dường như không làm tình trạng này thuyên giảm.

Xe ô tô chen chúc đậu bên đường Tôn Thất Tùng ngay gần cổng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

CẦN TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ NGHIÊM

Việc người dân bị phá hoại xe khi đậu ngoài đường, xung quanh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được cảnh báo từ trước, đồng thời nhiều người đã lên tiếng phản ánh. Tuy vậy, việc xử lý dứt điểm không đơn giản.

Trao đổi với đại diện lãnh đạo Công an phường Hưng Dũng, được biết, hiện tại xung quanh các tuyến đường này chưa được lắp đặt hệ thống camera an ninh. Trong khi nhiều trường hợp bị phá hoại xe ô tô lại không trình báo với cơ quan chức năng, nên khó có thể truy xét đến cùng... Vấn đề thiếu chỗ đậu xe xung quanh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hiện đã trở thành vấn đề nóng trên địa bàn phường trong những năm gần đây. Do bên trong bệnh viện không có bãi đậu xe đủ lớn nên người dân khi đưa con em mình đến thăm khám và điều trị phải đậu dọc các tuyến đường xung quanh.

Xe ô tô đậu hàng dài ngay trên đường Đặng Văn Ngữ, đoạn giao nhau với đường Tôn Thất Tùng. Ảnh: Tiến Đông

Được biết, theo quy định về phân cấp quản lý các tuyến đường, trên đường lớn Tôn Thất Tùng thì do Công an thành phố quản lý và xử lý những vấn đề liên quan. Đối với những tuyến đường nhánh, mặc dù do UBND phường quản lý, nhưng khi bị phá hoại, người dân không kịp thời trình báo nên khó có cơ sở giải quyết.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, nhiều ý kiến cho rằng, thành phố cần phải nghiên cứu xây dựng các điểm đậu xe công cộng dọc tuyến đường Tôn Thất Tùng. Đồng thời, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, dán các thông báo số điện thoại đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh khi gặp tình huống bị phá hoại phương tiện, hay các tình huống ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Nhiều người cho rằng, việc người dân đậu xe ô tô dọc các tuyến đường Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ có vi phạm pháp luật hay không thì phải do cơ quan chức năng kết luận, xử lý. Nếu các phương tiện dừng, đậu không đúng nơi quy định thì cũng không pháp luật nào cho phép tổ chức, cá nhân xâm phạm tài sản công dân như vậy. Việc phá hoại xe ô tô như bẻ gương, chọc thủng lốp, cào xước sơn là hành vi huỷ hoại tài sản, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong những vụ việc này, cơ quan cảnh sát điều tra cần phải vào cuộc xác minh làm rõ.

Trên đường Tôn Thất Tùng, nhiều gia đình tự cắm biển yêu cầu không được đậu xe. Ảnh: Tiến Đông

Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đã nêu rõ tội hủy hoại và cố ý làm hư hỏng tài sản: Nếu thiệt hại gây ra từ 2 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc vi phạm có tổ chức thì có thể bị xử phạt đến 7 năm tù; trường hợp gây hậu quả thiệt hại từ 200 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tù đến 10 năm, thậm chí lên đến 20 năm nếu thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên. Nếu trường hợp gây thiệt hại chưa đến 2 triệu đồng và không thuộc các trường hợp tại Khoản 1, Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 15, Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Theo đó, người gây ra hậu quả có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Rõ ràng, việc phá hoại xe ô tô đậu ngoài đường là một vấn đề nghiêm trọng, hành vi này không chỉ gây khó chịu cho chủ xe mà còn tạo ra tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Chính vì thế, ngoài việc nâng cao ý thức trong việc đậu xe của người dân, các cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp để ngăn chặn hành vi phá hoại xe ô tô một cách nhanh chóng và hiệu quả.