Bắt giữ nhóm gây rối trật tự trên tuyến đường ven biển đoạn qua Nghệ An

(Baonghean.vn) -Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường đảm bảo ANTT dịp trước, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an huyện Diễn Châu vừa chỉ đạo các tổ 373 vây bắt, tạm giữ hình sự nhóm đối tượng có hành vi "Gây rối trật tự công cộng".