Cảnh sát giao thông Nghệ An tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước cho học sinh

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, Đội CSGT đường bộ số 5 phối hợp với Đội cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống đuối nước cho hơn 800 học sinh tại Trường THPT Mai Hắc Đế (Nam Đàn).

Buổi tuyên truyền với mục tiêu để các em học sinh nắm rõ, nhận thức được các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 5 tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn cho các em học sinh. Ảnh: PV

Đội cảnh sát đường thủy tuyên truyền về phòng chống đuối nước và kỹ thuật cứu đuối nước. Ảnh: PV

Tại buổi tuyên truyền, bên cạnh việc truyền tải các thông tin, kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, đường thủy nội địa, phòng chống đuối nước và kỹ thuật cứu đuối nước, các em học sinh còn được tham gia các trò chơi, thảo luận các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông…

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó trưởng phòng CSGT, cùng cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, Đội cảnh sát đường thủy trao tặng mũ bảo hiểm, áo phao cho nhà trường để phát cho các em học sinh. Ảnh: PV

Cũng tại buổi tuyên truyền, Đội CSGT đường bộ số 5, Đội cảnh sát đường thủy đã tổ chức ký cam kết về việc chấp hành an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh nhà trường; phối hợp với các đơn vị liên quan tặng quà, trao tặng mũ bảo hiểm, áo phao cho các em học sinh.