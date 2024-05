Bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy mang nhiều tiền án

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chỉ sau ít ngày theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Tân Kỳ đã phá thành công 2 chuyên án, bắt 2 đối tượng nghiện ma túy nặng, mang nhiều tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 4/5, Công an huyện Tân Kỳ cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Khánh Thạc (SN 1965), trú tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành và Trần Văn Tuấn (SN 1994), trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Văn Tuấn (trái) và Nguyễn Khánh Thạc cùng tang vật chuyên án. Ảnh: Hồng Hạnh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện trên địa bàn nổi lên 2 đối tượng Nguyễn Khánh Thạc (SN 1965), trú tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành và Trần Văn Tuấn (SN 1994), trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương có biểu hiện cấu kết với một số đối tượng để bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

Thạc và Tuấn đều nghiện ma túy nặng, mang tiền án về các tội danh nên rất manh động, tinh vi.

Xác định hành vi của các đối tượng ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, gây bức xúc trong nhân dân, Công an huyện Tân Kỳ đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong các ngày 17/4 và 1/5, tại các xã Tân Long và Kỳ Tân (Tân Kỳ), Công an huyện Tân Kỳ phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng trên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng tang vật thu giữ gần 130 gam ma túy các loại. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.