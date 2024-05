Khởi tố 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an thị xã Hoàng Mai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị L., Trương Thị H. và Nguyễn Văn V. về các tội mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ địa bàn huyện Quỳ Hợp về thị xã Hoàng Mai để tiêu thụ.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Ngọc Anh

Trước tình hình đó, đơn vị đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh. Quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án xác định có Trần Thị L. (SN 1972), trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp và Trương Thị H. (SN 1982), trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. 2 đối tượng này thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, di chuyển nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, vào hồi 20 giờ ngày 28/4/2024, tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Công an thị xã Hoàng Mai, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng Trần Thị L. và Trương Thị H. về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Khám xét nhà của H. và L., cơ quan Công an thu giữ 17kg thuốc nổ công nghiệp, 100 kíp nổ, 35m dây cháy chậm.

Mở rộng chuyên án, ngày 6/5/2024, Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục bắt Nguyễn Văn V. (SN 1980), trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. V. là đối tượng bán thuốc nổ cho Trần Thị L..

3 đối tượng Trương Thị H., Trần Thị L. và Nguyễn Văn V. Ảnh: Trọng Tuấn

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cũng trong ngày 06/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị H. về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ; Trần Thị L. và Nguyễn Văn V. về tội mua bán trái phép vật liệu nổ, quy định tại Khoản 2, Điều 305, Bộ luật Hình sự.

Hiện, chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.