Xác minh, xử phạt 2 thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phá thành công chuyên án triệt xóa, đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.