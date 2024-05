Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ, xử lý 12 vụ, 148 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(Baonghean.vn) - Chiều 2/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT trong dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến 21 điểm cầu thuộc Công an các huyện, thành, thị.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Phạm Thuỷ

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm tốt ANTT trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, không để bị động bất ngờ, phát sinh các vụ việc phức tạp, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt không xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong 5 ngày nghỉ lễ, đã điều tra, làm rõ 7/8 vụ phạm tội xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 87,5%), bắt giữ 16 đối tượng.

Đặc biệt, triển khai hiệu quả hoạt động Tổ công tác 373 với 100% quân số thường trực “xuyên đêm”, “xuyên lễ”, tổ chức 180 tổ, với 980 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra vũ trang, bảo đảm ANTT tại các địa điểm, khu vực trọng yếu trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, phát hiện, bắt giữ, xử lý 12 vụ, 148 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Nổi bật như Tổ công tác 373 Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh, Công an các huyện Quế Phong, Yên Thành, Diễn Châu, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Thuỷ

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài. Lực lượng Cảnh sát giao thông ứng trực 100% quân số, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Qua đó, tổ chức 688 ca tuần tra kiểm soát trật tự ATGT, phát hiện lập biên bản 1.651 trường hợp vi phạm, xử phạt 662 trường hợp. Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), không để cháy nổ nghiêm trọng xảy ra; xử lý kịp thời các vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trong dịp lễ 30/4-1/5 năm 2024.

Trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Công an tỉnh giao trong năm 2024; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập trung nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Chủ động các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị tập trung làm sạch ma túy tại các địa bàn cấp xã, cấp huyện; tiếp tục quán triệt phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đối với tội phạm về chức vụ, kinh tế, môi trường. Tổ công tác 373 tiếp tục hoạt động hiệu quả để chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Thuỷ

Các đơn vị khối quản lý hành chính, Công an cấp huyện, cấp xã tăng cường thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; Tích cực kiểm tra, hướng dẫn và đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống đuối nước.

Công an các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, phối hợp triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh./.