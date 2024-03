Công an Nghệ An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân

(Baonghean.vn) - Sáng 18/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (LLVTND) cho Công an tỉnh Nghệ An và chỉ đạo của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị và tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết. Ảnh: Minh Khôi

Trong đó, nổi bật là 3 hoạt động lớn: Hoạt động về nguồn, dâng hoa, dâng hương và báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các địa chỉ đỏ; Chương trình nghệ thuật, nhạc kèn, biểu diễn kỵ binh; Chương trình kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Đây là các chương trình, hoạt động có quy mô lớn, với ý nghĩa chính trị sâu sắc, diễn ra tại nhiều địa điểm, trong chuỗi thời gian liên tục, với sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân.

Mặc dù thời gian chuẩn bị rất ngắn, khối lượng công việc nhiều, quy mô lớn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tập trung lực lượng, phương tiện chuẩn bị chu đáo các nội dung; tổ chức thành công các chương trình, hoạt động tạo được dấu ấn và lan tỏa sâu đậm.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Cụ thể, đã chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện phục vụ hoạt động dâng hoa, dâng hương của đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đền Chung Sơn và mộ Bà Hoàng Thị Loan; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu.

Bên cạnh đó, đã chuẩn bị nội dung, phối hợp tổ chức thành công chương trình nghệ thuật, nhạc kèn, biểu diễn kỵ binh tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Chương trình thu hút hơn 8.000 người tham gia, an ninh, trật tự được bảo đảm; các hoạt động biểu diễn kỵ binh bảo đảm an toàn về người, phương tiện. Công an tỉnh cũng đã chủ trì chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thành công Chương trình kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND vào sáng 11/3/2024.

Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương cũng đã chủ động chuẩn bị chu đáo các nội dung, tài liệu, điều kiện cần thiết, phục vụ tốt các hoạt động bên lề trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND tại Nghệ An của đoàn lãnh đạo Bộ Công an và Ban Nội chính Trung ương.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Minh Khôi

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, với tinh thần trách nhiệm cao và nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao của Công an các đơn vị, địa phương, chuỗi chương trình, hoạt động kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND đã thành công tốt đẹp.

Tất cả các chương trình, hoạt động đều diễn ra đúng chương trình, kịch bản; nội dung ý nghĩa, sâu đậm, trở thành sự kiện sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa lớn trong toàn lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Nghệ An nói riêng; được lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự đánh giá cao về công tác chuẩn bị, tổ chức và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân.

Tại Hội nghị tổng kết, lãnh đạo Công an tỉnh đã khen thưởng 15 tập thể, 84 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND của Công an tỉnh Nghệ An.