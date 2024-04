Lĩnh án 20 năm tù vì tội giết người, đứa con bất hảo mong được gặp mẹ già lần cuối

Nhát dao định mệnh vì nồi cơm cắm muộn

Lê Đăng Tuấn (SN 1971), trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) là kẻ lông bông, siêng ăn nhác làm, lại thêm quá khứ không mấy tốt đẹp nên dù đã hơn 50 tuổi nhưng Tuấn vẫn chưa có một công việc ổn định để nuôi sống bản thân.

Được biết, từ năm 1988 đến 2010, Lê Đăng Tuấn đã nhiều lần vướng vào lao lý. Khi mới 17 tuổi, đối tượng này bị đưa đi cải tạo tập trung 4 năm vì hành vi Trộm cắp tài sản. Hết thời gian cải tạo, Tuấn nhập ngũ. Cứ ngỡ môi trường quân ngũ sẽ rèn giũa, giúp Tuấn thành người nhưng Tuấn lại bỏ trốn, trước khi đi không quên “bỏ túi” một số tài sản khác. Năm 1996, Tuấn bị phạt 48 tháng tù về tội đào ngũ và trộm cắp tài sản.

Lê Đăng Tuấn đã nhiều lần đứng trước bục khai báo vì nhiều tội danh khác nhau. Ảnh: Trần Vũ.

Mãn hạn tù, Tuấn rời quê vào Tây Nguyên sinh sống. Trong thời gian này, Tuấn lại vào tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đến năm 2003, Lê Đăng Tuấn lại nhận thêm bản án khác khi bị tuyên phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản. Chưa kịp làm lại cuộc đời, năm 2010, Tuấn lại “ngựa quen đường cũ” bước vào cánh cổng trại giam lần nữa về tội trộm cắp tài sản với mức án 33 tháng tù.

Trở về với 6 bản án, Lê Đăng Tuấn lang thang, ai gọi đâu làm đó, kiếm sống qua ngày. Khoảng đầu năm 2021, Tuấn quen được ông Trần Văn Sơn (ngụ tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Ông Sơn nhiều lần gọi Tuấn xuống giúp việc cho mình và cho Tuấn ăn ở lại tại nhà mình để tiện làm việc.

Ngày 1/8/2021, khi Tuấn đang tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa thì thì nghe ồn ào phía ngoài nên thức dậy. Đi ra thì thấy anh Trương Xuân C. (SN 1989); trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn cùng một người bạn đến nhà ông Sơn chơi.

Sau đó, giữa Tuấn và ông Sơn xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì Tuấn trách ông cắm cơm muộn. Tuấn chửi tục rồi định vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Thế nhưng thấy Tuấn hỗn láo với bậc tiền bối, anh C. lao đến đấm nhiều lần vào người Tuấn với mục đích “dạy dỗ”.

Lúc này, Tuấn vào phòng ngủ của mình lấy con dao dài 52cm giấu dưới giường. Anh C. đạp cửa định vào phòng nhưng thấy Tuấn cầm dao nên lùi lại, đóng cửa. Tuấn dùng vai “húc” mạnh cửa phòng bung ra rồi cầm dao đâm một nhát trúng vào hông anh C. Sau đó, Tuấn chém nhiều nhát vào vai và vùng cổ anh C. cho đến khi nạn nhân gục xuống. Thấy Tuấn tấn công anh C., ông Sơn cùng mọi người bỏ chạy khỏi nhà. Sau khi gây án, Tuấn cầm theo hung khí bỏ trốn. Do trời mưa, ướt áo nên Tuấn vào một nhà dân tắm rửa, thay đồ mới. Đến 17h30 cùng ngày, Tuấn bị công an bắt giữ cùng hung khí khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Lê Đăng Tuấn bị tuyên phạt 20 năm tù giam vì tội giết người. Ảnh: Trần Vũ

Về phía anh C. đã được cơ quan điều tra xác định tử vong tại chỗ do choáng vì mất máu, suy hô hấp cấp do vết thương làm đứt động mạch và thủng phổi trái.

Ước muốn sau cùng

Ngày 28/12/2021, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đăng Tuấn về tội “Giết người”. Ngay khi được đưa ra, Tuấn dáo dác nhìn quanh phòng xử án rồi nhanh chóng cúi mặt quay đầu lên khi không thấy bóng dáng người thân, bởi lẽ đã 5 lần Tuấn phải hầu tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo khai vì mâu thuẫn với ông Sơn chuyện cắm cơm muộn nên xảy ra cãi vã. Sau đó, tức giận vì bị vị khách đấm vào người trước nên bị cáo đã cầm dao chém nạn nhân dẫn đến án mạng nhưng Tuấn vẫn không quên trình bày với tòa: “Bị cáo nhiều lần đi tù nhưng trước đó chưa bao giờ cầm gậy đánh ai”.

Trước câu hỏi của vị hội thẩm “tại sao lại chém nhiều nhát vào vùng hiểm của nạn nhân trong khi anh này không chống cự?”, Tuấn khai vì lúc đó “say máu” nên đã không làm chủ được hành vi của mình.

“Bị cáo không phải muốn “thể hiện mình”, mà chỉ vì lỡ tay...”, Tuấn trình bày trước HĐXX và khẳng định thời điểm gây án không sử dụng chất kích thích. Về con dao gây án, Tuấn khai “do hay gặp ác mộng nên để con dao dưới giường ngủ”. Rồi Tuấn nhận lỗi: “Việc bị hại thiệt mạng là hoàn toàn do lỗi của bị cáo. Bị cáo biết hành vi của mình là không thể chấp nhận được”.

Đại diện hợp pháp người bị hại đề nghị HĐXX đưa ra bản án thật nghiêm khắc đối với Lê Đăng Tuấn. Ảnh: Trần Vũ

Bị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị mức phạt 15 – 16 năm tù, Tuấn xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về bù đắp cho gia đình. Tuấn cũng chia sẻ: “Mẹ tôi yếu lắm rồi, chắc cũng chỉ sống được ít năm nữa. Tôi không có cơ hội trở về để nhìn mặt mẹ lần cuối, chỉ mong các em đưa mẹ đến trại giam một lần. Mẹ chắc không nhận ra tôi nữa nhưng ít nhất tôi còn được gặp bà trước khi bà chết. Chứ với bản án này sợ mẹ tôi không đợi được tôi về...”.

Trước sự có mặt của đại diện bị hại, Tuấn nói lời xin lỗi. Bị cáo cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về “bù đắp một phần tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại” và phụng dưỡng mẹ già.

Theo lời Tuấn, bố mẹ mình đều là cán bộ đã về hưu. Sau khi vụ án mạng xảy ra bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 10 triệu đồng. Được biết, Tuấn là anh cả trong gia đình 4 anh, chị em. Kể từ ngày người con trai ngỗ ngược vào tù ra tội, gia đình đã xem như anh “đi làm xa”. Tại thời điểm, Lê Đăng Tuấn bị tuyên án về tội giết người, người mẹ già của anh đã ngoài 80 tuổi, trí nhớ đã suy giảm nhiều chỉ nhớ được số ít con cháu trong gia đình.

Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này bị cáo phạm tội đặc biệt nguy hiểm, có tính côn đồ nên tuyên phạt Tuấn 20 năm tù về tội giết người. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 182 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng nuôi mẹ nạn nhân mỗi tháng 1 tháng lương cơ bản.