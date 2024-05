Một công chức địa chính xã đầu thú, khai nhận hối lộ

Đoàn Thanh Tuấn(SN 1985, thường trú khu phố 4, phường An Thới, TP Phú Quốc), là Công chức địa chính xã Cửa Dương phụ trách kiểm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã.

Theo ông Tuấn khai nhận, vào năm 2021, 2022, một nhóm người thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) tiến hành san lấp mặt bằng, làm đường bê tông trên các thửa đất nông nghiệp để phân lô bán nền trái phép tại Khu dự án K8 (dự án "ma", không có thật, do các đối tượng tự lập nên - PV), đã tiếp xúc, gặp gỡ với ông Tuấn và đưa tổng cộng số tiền mặt là 50 triệu đồng cho ông Tuấn để nhờ ông Tuấn giúp đỡ, làm ngơ hoặc bỏ qua các vi phạm của nhóm đối tượng.

Sau khi nhận tiền thì ông Tuấn đã làm ngơ, bỏ qua một số vi phạm cho nhóm đối tượng của Công ty LHĐ để thuận lợi trong việc phân lô bán nền trái phép.

Đoàn Thanh Tuấn (áo thun) khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Cán bộ Công an TP Phú Quốc lập biên bản tạm giữ số tiền 50 triệu đồng của Đoàn Thanh Tuấn giao nộp.

Qua thông tin từ báo đài, biết được nhóm người của Công ty LHĐ bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và biết được việc mình nhận tiền để bỏ qua các vi phạm cho nhóm người của Công ty LHĐ sẽ bị xử lý hình sự nên ông Tuấn đã tự nguyện đến Công an TP Phú Quốc để đầu thú và giao nộp lại toàn bộ số tiền 50 triệu đồng, mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan Công an bắt tạm giam: Đặng Văn Lĩnh, Lê Minh Điệp và Đặng Văn Hùng.

Như đã thông tin, Công an TP Phú Quốc đã xác lập chuyên án điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai, xảy ra trên địa bàn thành phố. Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã bắt tạm giam đối với: Đặng Văn Lĩnh (SN 1985), Lê Minh Điệp (SN 1991, cùng nơi thường trú: ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, Kiên Giang) và Đặng Văn Hùng (SN 1981, nơi thường trú: ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang) cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào tháng 11/2021, Điệp cùng với Lĩnh, Hùng cùng nhau mở Công ty LHĐ, với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản do Điệp làm Giám đốc công ty; còn Lĩnh, Hùng là thành viên, đặt văn phòng công ty tại số 268 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 2, phường Dương Đông, TP Phú Quốc và để biển hiệu: Văn phòng bất động sản LHĐ.

Từ năm 2021 đến năm 2022, Điệp, Lĩnh, Hùng tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương và ấp 3, xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc), ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.

Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, cắm cột điện, kéo đường điện... trái phép trên các thửa đất, rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn (đều là dự án ma, không có thật).... và tiến hành giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền, đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng tại các văn phòng thừa phát lại tại TP Phú Quốc, nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan Công an bắt khẩn cấp đối với Du Việt Thanh.

Thời điểm phân lô bán các nền đất cho khách hàng, ngoài các thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm, còn có đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là đất suối, đất rừng đặc dụng do Nhà nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Các đối tượng đã phân lô bán hàng ngàn nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Qua công tác điều tra, xác định tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng vào năm 2021 và năm 2022 có biến động số dư, nợ với tổng số tiền là trên 1.000 tỷ đồng, nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.

Công an TP Phú Quốc đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên hãy liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc để được hướng dẫn, xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời, Công an TP Phú Quốc kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án đến ngay Cơ quan Công an đầu thú, thành thật khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật.