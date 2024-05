Phát hiện vị trí tàu cá NA 4611 TS bị lốc xoáy đánh chìm trên biển

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 4/5, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm 2 thuyền viên trên tàu NA 4611 TS bị mất tích do lốc xoáy đánh chìm tàu trên biển vào rạng sáng ngày 3/5.

Có tổng số hơn 20 phương tiện tham gia tìm kiếm 2 thuyền viên là ngư dân phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An rơi xuống biển mất tích. Trong đó có 18 tàu, với 126 thuyền viên do chính quyền địa phương và gia đình chủ tàu bị chìm điều động; Đồn Biên phòng Quỳnh Phương và Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An triển khai 2 phương tiện, với 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia; Hải đội 102 Cảnh sát biển Vùng 1 triển khai 1 phương tiện, với 4 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm trên biển.

Lực lượng, phương tiện Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận và Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tham gia tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích trên biển. Ảnh: Lê Thạch

Đến trưa 4/5, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, xác định được vị trí tàu chìm tại tọa độ 19°10'N - 105°49'E. Tuy nhiên, do nước sâu, không có dụng cụ lặn nên chưa thể kiểm tra bên trong tàu.

Hiện, các đơn vị, lực lượng liên quan tiếp tục thực hiện tìm kiếm, cứu nạn; cùng gia đình liên hệ thợ lặn để kiểm tra bên trong tàu chìm.