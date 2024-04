(Baonghean.vn) - Trong các ngày từ 23 – 25/4, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với các lực lượng: Công an, Dân quân địa phương tổ chức tuần tra, bảo vệ an ninh khu vực biên giới Việt Nam - Lào.