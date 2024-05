Dùng dao chém hàng xóm vì bị nghi đập vịt… gãy chân

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quỳ Châu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đồng chủ trì phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt 1 đối tượng, thu giữ 8.000 viên ma túy tổng hợp.