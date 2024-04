Đánh bạc dưới 5 triệu đồng có bị xử lý hình sự không?

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự ATGT, Công an huyện Nghi Lộc - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, lập biên bản và ra quyết định tạm giữ vi phạm hành chính 26 chiếc xe mô tô (có danh sách kèm theo).