Công an huyện Nghi Lộc thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự ATGT, Công an huyện Nghi Lộc - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, lập biên bản và ra quyết định tạm giữ vi phạm hành chính 26 chiếc xe mô tô (có danh sách kèm theo).

Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ phương tiện, người đại diện hợp pháp không đến xử lý, giải quyết. Có đặc điểm như sau:

TT

BKS

Số máy

Số khung

Nhãn hiệu

Số loại

Màu sơn

1

37M2-5204

VHRLC152FMH00005292

VHTDCH043HT005292

HONILA

C110

Đỏ Xám

2

37Z2-6380

2B52057647

RLCR2B5206Y057647

YAMAHA

NOVOU

Đỏ Đen

3

37N2-4029

VLFCR1P52FMH35D001805

VCRBCH024CR001910

PUSAN

C110

Xanh

4

37K3-7786

5SD223624

5SD223624

YAMAHA

C110

Xanh

5

37K4-6212

VLKZS150FMG2000061283

VLKPCG012LK061283

LISOHAKA

PRETYPT100

Nâu

6

37H4-8610

LC150FMG01648888

NJ1002008888

LONCIN

C100

Nâu

7

37N6-0707

Biển số giả

HC12E5055510

RLHH1215DY055816

HONDA

WAVE

Đỏ Đen Bạc

8

37H2-6409

Biển số giả

VDGZS152FMHWL010312

KHÔNG RÕ

WARLIKE

C100

Nâu

9

37L7-5307

Biển số giả

VPJL1P50FMH875365

RPJJCH1PJ6A875365

SUFAT

C110

Đen Bạc

10

37H4-2407

LC150FMG01648908

NJ1002008908

LONCIN

C100

Nâu

11

37M2-9081

16S2133513

RLCS16S20AY133513

YAMAHA

TAURUS

Đỏ Đen

12

37K1-1843

LC150FMG02220797

VPNPCG00424220566

LONCIN

C100

Nâu

13

29T6-4225

E438VN132679

RLSBE4AB040132679

SUZUKI

VIVA

Xanh

14

Không biển số

DGE1001028215

VDMPCG0012M017215

DEHAN

II

Xanh

15

Không biển số

LC152FMH01286453

VTMPCH0022T000086

LONCIN

C110

Xanh

16

37B1-025.19

VTT32JL1P52FMH015943

RRKWCH1UMAXT15943

CAVALRY

C110

Đen Xám

17

37K7-7291

VTT1P52FMH086648

VTTWCH022TT086648

MAJESTY

C110

Đỏ

18

37H4-1376

1P50FMG10195526

KHÔNG CÓ

LIFAN

C100

Nâu

19

38F6-3058

VLKZS150FMG2000031114

KHÔNG RÕ

PRETY

C100

Xanh

20

Không biển số

C100MNE0072127

C100MN0072127

DRI HONDA

C100

Nâu

21

37H6-6774

Biển số giả

KHÔNG CÓ

RLPWCH1UM5L001185

C110

Đỏ

22

37H8-2252

1P52FMH310471802

VTHPCH0021A005861

LONCIN

LF1T

Xanh

23

37M3-3324

152FMH508005

9A508005

HOIVIDA

C110

Đen Xám

24

37S7-777.77

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

DAYANG

C100

Vàng

25

Không biển số

1P50FMG310276123

C100MN0076805

LIFAN

C100

Nâu

26

37H4-2401

Biển số giả

VTTJL1P52FMHF005250

KHÔNG RÕ

LONCIN

C110

Xanh



Căn cứ Điều 126, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) về việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu, Công an huyện Nghi Lộc - Công an tỉnh Nghệ An kính đề nghị C01, C02, CO8 - Bộ Công an; PC08 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng PC01, PC02 Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, thị xã rà soát số phương tiện trên có nằm trong danh sách vật chứng của vụ án nào không (nếu có đề nghị gửi văn bản về Công an huyện Nghi Lộc - Công an tỉnh Nghệ An để giải quyết).

Đồng thời thông báo trên Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An, Cổng thông tin điện tử Công an Nghệ An và các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo cho chủ sở hữu phương tiện đến Công an huyện Nghi Lộc - Công an tỉnh Nghệ An (Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để giải quyết SĐT: (0238.386.1132).

Trong thời hạn 30 ngày, nếu chủ phương tiện, người vi phạm, người đại diện hợp pháp không đến giải quyết và không nhận được thông tin trả lời của Công an các đơn vị, địa phương thì Công an huyện Nghi Lộc - Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành các thủ tục tịch thu, kê biên, bán đấu giá sung vào ngân sách nhà nước theo quy định.

KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

Thiếu tá Nguyễn Đình Dần