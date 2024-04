Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực TTATGT, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, lập biên bản và ra quyết định tạm giữ vi phạm hành chính 91 chiếc xe mô tô (có danh sách kèm theo).

Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ phương tiện, người đại diện hợp pháp không đến xử lý, giải quyết. Các phương tiện có đặc điểm như sau:

TT

BKS

Số máy

Số khung

Nhãn hiệu

Số loại

Màu sơn

1

37B1-612.22

JF24E0620875

RLHJF240XBY630492

HONDA

LEAD

Mận

2

37H1-150.09

VDEJQ152FMHB170251

RPEXCHCH8PEEA170251

DETECH

Không xác định

Đen-xanh

3

37N7-2913

HC12E-1556659

RLHHC12019Y030829

HONDA

WAVE S

Đỏ-đen

4

37L1-538.95

( Biển giả)

1S92-013950

RLCE1S9206Y013950

YAMAHA

EXCETER

Vàng-đen

5

37B1-259.58

5C61-150423

RLCS5C6107Y150423

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ-đen

6

37P9-9890

5B95-052726

RLCJ5B9509Y052727

YAMAHA

JUPITER

Đen-xám

7

37H2-5764

VTMDY152FMHA000929

LLCXCHLL6Y1B-14726

DANY

Không xác định

Xanh

8

37P6-3054

5C63-056444

RLCS5C6308Y056444

YAMAHA

SIRIUS

Đen-bạc

9

37P3-4624

HA09E-8026552

RLHHA09047Y-026552

HONDA

WAVE

Đen-bạc

10

92F8-6721

VLF1P50FMH170015857

RRKWCH8UM5X023360

Không xác định

Không xác định

Xanh-đen

11

37P2-5846

3S31-050843

RLCS3S3106Y-050843

YAMAHA

SIRIUS

Bạc-đen

12

37V3-9287

VMKADA-D108549

RLGAU12ADAD-108549

SYM

ENJOY 125

Đỏ-đen

13

88S7-5074

VTT1P52FMH077027

VTTWCH022TT077027

MAJESTY

FT110

Xanh

14

37N9-3915

VMV1BBD-011037

RLGKA12HD9D011037

SYM

ATTILA

Đỏ

15

29P1-351.59

HC09E-6193196

RLHHC09026Y193226

HONDA

WAVE

Đỏ-đen

16

61S2-8553

VZS152FMH419241

RLPDCHBUM8B002241

HOIVDA

C110

Trắng-đen

17

37L7-7136

5WP9-006012

RLCM5WP905Y006012

YAMAHA

MIO

Đen-bạc

18

37F1-773.92

JA32E1143348

RLHJA3218EY079077

HONDA

WAVERSX

Đen-đỏ

19

37N3-1544

(Biển giả)

1P50FMG-310120786

HD100-201006426

HALIM

100

Nâu

20

37Z9-8920

5P11-093490

RLCN5P1109Y093483

YAMAHA

NOUVO

Đỏ-đen

21

68G1-094.33

RLGSC10MHCH005007

VMSACEH005007

SYM

ELEGANT

Bạc-đen

22

16R5-2464

5P11-128709

RLCN5P1109Y128709

YAMAHA

NOUVO

Vàng-nâu-đen

23

37P9-2295

(Biển giả)

HC12E0624626

RLHHC12269Y505649

HONDA

WAVERSK

Đỏ-đen-bạc

24

37K7-9819

E310E-214990

LPRSE-032002206368

MBK

C125

Nâu-Vàng-đen

25

37U1-9968

(Biển giả)

JC35E-0396918

RLHJC35046Y-306893

HONDA

FUTURE NEO

Đỏ-đen

26

37B1-233.19

JC43E-1677212

RLHJC4311BY-123690

HONDA

WAVE

Đỏ-đen

27

37L2-147.32

E3X9E-257446

RLCUE3240HY091942

YAMAHA

SIRIUS

Đen-trắng-vàng

28

37F1-597.42

5C6H-001149

RLCS5C6H0DY-001146

YAMAHA

SIRIUS

Đen-trắng

29

37X7-1981

VMVT3BD-009133

RLGKA12DD9D-009133

SYM

ATTILA

Đen

30

37L1-5057

5VT1-47983

RLCJ5VT104Y-047983

YAMAHA

JUPITERV

Đỏ-đen-bạc

31

37N9-6771

52FMH-006183

D8A-006183

HUNDACPI

110A

Đen-xanh-bạc

32

38H2-3315

VUMHAYG150FMH006012

VTKBCH014UM006012

Không xác định

Không xác định

Xanh

33

37Z4-8475

VDGZS150FMGKR-000978

RNDDCG0ND71T-00978

KIREI

C100

Nâu

34

37B1-329.34

5C63-465058

RLCS5C630BY-465011

YAMAHA

SIRIUS

Đen-đỏ-bạc

35

37L6-2353

2B52-43607

RLCN2B5205Y043607

YAMAHA

NOUVO

Đen

36

37X4-8425

16S1-004612

RLCS16S108Y004612

YAMAHA

TAURUS

Đen-đỏ

37

37F1-607.01

(Biển giả)

VVCLC152FMH20000530

RMNWCH7MN6H000530

FUSKI

Không xác định

Đỏ-Đen

38

37P7-1366

5C63-154287

RLCS5C6308Y-154287

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ-đen-bạc

39

37G1-764.17

E3T6E394292

RLCUE1710JY267191

YAMAHA

SIRIUS FI

Trắng-đen

40

54S1-0144

VMVT5B-D010430

RLGKA12FD7D-010430

SYM

ATTILA

Trắng

41

37F1-906.09

HC09E5769117

RLHHC09007Y669247

HONDA

WAVE

Đen-đỏ-bạc

42

37G1-033.95

5C64-918452

RLCS5C640CY918431

YAMAHA

SIRIUS

Đen-xanh-trắng

43

37L1-058.64

5C64552843

RLCS5C640BY552837

YAMAHA

SIRIUS

Trắng-đen-vàng

44

37Z1-4056

E432VN-181176

RLSBE49L-050181176

SUZUKI

SMASH

Đỏ-đen

45

37F1-085.99

HC12E-5345032

RLHHC1218DY344933

HONDA

WAVE

Trắng-đen

46

37S1-011.06

5B96036944

RLCJ5B9608Y036944

YAMAHA

JUPITER

Đỏ-đen

47

37F1-640.21

FMH-B169940

RPEXCH8PEEA*169940*

DETECH

Không xác định

Đỏ

48

37N8-9170

VTT39JL1P52FMH-013849

RRKWCH2UM8XG-13849

PROMOTO

C110

Đỏ-đen

49

37K6-5502

SD084083

VMEPCG00221-086697

SANDA

Không xác định

Nâu

50

37F8-2210

LC152FMH*00342452*

HD1100000102

Không xác định

Không xác định

Xanh

51

37U2-1452

5C63-392690

RLCS5C630AY392641

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ-đen

52

37P3-3813

VTTJL1P52FMH-B003729

VTTDCM014TT-003729

NAKASEI

C110

Đỏ

53

74F2-0680

HDWS11000241587

WS11000806432

LIFAN

Không xác định

Xanh

54

29R3-7311

GU506044

VDNFMA10D4V506044

SYM

MOTOSTAR

Xanh-Đen

55

37Z2-1260

VMPCQ152FMH-A00000222

RMPWCH1MP6A000222

AMOLI

Không xác định

Xanh-Đen

56

37P6-7500

VTTJL1P52FMH034624

RRKWCHHUM5X034624

FANLIM

C110

Đỏ

57

37X1-9130

VTT01JL1P52FMH000244

RRKWCH0UM5XE00244

CANARY

C110

Đen-Vàng-Trắng

58

37L7-7225

VTT02JL1P52FMH-000400

RRKWCH0UM5XG-00400

JONQUIL

C110

Xanh-Đen

59

37X1-2153

VUMHAYG150FMH100075

VTEWCH035UM-050178

SUMAN

Không xác định

Xanh

60

37L4-9789

VDEJO152FMH-002073

VDEWCH084DE-002073

DETECH

C110

Xanh

61

37B1-615.85

44S1-056527

RLCL44S10BY056538

YAMAHA

LUVIAS44S1

Đen-Tím

62

37X1-3918

VLF1P50FMG3-40042092

VTADCG053TA-001293

HUANGHE

C100

Xanh-đen

63

37F1-527.25

F4E4-131152

RLSCF4EE0C0106079

SUZUKI

HAYATE

Đỏ-đen

64

37L1-124.08

VMVDAB-H042717

RLGMC11HHBH042717

SYM

EZ110

Đỏ-đen

65

37F1-548.56

RL8PD152FMH004670

RP2WCH4UM9A004670

YAMAI-TAX

110A

Đỏ-đen

66

37B1-198.83

VMVT8B-D005485

RLGH125ND9D-007833

SYM

ATTILA

Đen

67

36B1-0759

5VT2111608

RLCJ5VT205Y111608

YAMAHA

JUPITER

Đỏ-trắng-đen

68

37B2-272.98

VMM9BC-D036230

RLGH125DD6D-036230

ATTILA

VICTORIA

Đen

69

37M1-652.08

RRMVA25005474

RRM9CJ1RMEA005474

KYMCO

PEOPLE

Xanh

70

37K4-3962

VPJL1P50FMG-036116

VHTPCG012HT-016371

STREAM

C100

Nâu

71

37N6-5284

HC12E-1518264

RLHHC12069Y009961

WAVES

C100

Đỏ-đen-bạc

72

36K3-083.00

JA36E0242799

RLHJA3611EY131837

HONDA

BLADE

Đỏ-đen-bạc

73

37B1-181.40

5C64-528988

RLCS5C640BY528984

YAMAHA

SIRIUS

Trắng-đen-vàng

74

37D1-780.24

E3X9E-056056

RLCUE3210HY021301

YAMAHA

SIRIUS

Đen

75

37N7-9236

VMVT8B-D000440

RLGH125KD8D000440

SYM

ATTILA

Đen

76

37B2-721.58

M251M11189

ZAPM2500009001345

PIAGGIO

ZIP

Trắng-đen

77

37H1-088.34

5C64963618

RLCS5C640CY963603

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ-đen

78

37G1-069.02

JC52E1333611

RLHJC5260DY225911

HONDA

WAVES

Đỏ-đen

79

47N8-4211

VMVT8AD000732

RLGH125JD8D000732

ATTILA

VT8

Đen

80

37Y1-3990

5B94-072580

RLCJ5B940AY072578

YAMAHA

JUPITER

Đen-bạc

81

51S5-1980

SD-054848

VMEPCG0022-1055293

SANDA

Không xác định

Nâu

82

37P7-2927

VZS152FMH309487

Không có sk

Không xác định

Không xác định

Nâu

83

37B1-236.66

JF28E-2114717

RLHJF3006BY-011917

HONDA

PCX

Đỏ-Nâu

84

37F9-9848

LCEDR10021009854

Không có sk

LONGCIN

Không xác định

Nâu

85

37H7-5744

Không có sm

VDEPCG0031D019218

Không xác định

Không xác định

Nâu

86

37H5-2578

CPI150FMG008908

Không có sk

FULAI

Không xác định

Nâu

87

37F1-558.23

JF33E-0389106

RLHJF3313DY317559

HONDA

VISION

Trắng

88

37F1-58012

VMSACE-H031263

RLGSC10MHDH031263

SYM

ELEGANT

Xanh-đen

89

37P5-9734

(Biển giả)

VZS152FMH313596

Không có sk

Không xác định

Không xác định

Nâu

90

79L8-9676

VDMD10010028636

Không có sk

Không xác định

Không xác định

Đen

91

37B1-34493

VTT38JL1P52FMH025379

RRKWCH2UMAXE25379

PSMOTO

110E

Đỏ-đen



Căn cứ Điều 126, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) về việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An kính đề nghị C01, C02, CO8 – Bộ Công an; PC08 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng PC01, PC02 Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, thị xã rà soát số phương tiện trên có nằm trong danh sách vật chứng của vụ án nào không (nếu có đề nghị gửi văn bản về Phòng CSGT – Công an tỉnh Nghệ An để giải quyết).

Đồng thời thông báo trên Báo Nghệ An, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Nghệ An, Cổng thông tin điện tử Công an Nghệ An và các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo cho chủ sở hữu phương tiện đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An (Địa chỉ: 108 Hoàng Phan Thái, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) để giải quyết. Số điện thoại liên hệ 0973.300.785.

Phương tiện vi phạm. Ảnh: Đ.C

Trong thời hạn 30 ngày, nếu chủ phương tiện, người vi phạm, người đại diện hợp pháp không đến giải quyết, và không nhận được thông tin trả lời của Công an các đơn vị, địa phương thì Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành các thủ tục tịch thu, kê biên, bán đấu giá sung vào ngân sách nhà nước theo quy định.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng