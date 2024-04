Công an huyện Anh Sơn thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính

(Baonghean.vn) - Qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An hiện đang tạm giữ 48 xe ô tô, mô tô, gắn máy. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm không đến giải quyết. Có đặc điểm như sau:

TT

Biển số

Số máy

Số khung

Nhãn hiệu

Số loại

Màu sơn

Dung tích

01

37A-126.01

(Biển số giả)

11291331566571

WDB2110615A312860

MERCEDES-BENZ

E240

Trắng

2597

02

37M1-098.80

55P1465808

RLCE10EY465797

YAMAHA

EXCITER

Đen-xám

134

03

37L7-8690

VTT1P52FMH161513

VTTDCH0A4TT161513

MAJESTY

FT110-2

Đỏ

108

04

37H9-8827

1P50FMH10473644

LFB11020017555

SEASPORTS

110 BF1D

Xanh

110

05

37Z1-9920

HC09E0564368

RLHHC09033Y653837

HONDA

WAVE

Xanh

97

06

Không có biển số

5C63154142

RLCS5C6308Y154142

YAMAHA

SIRIUS

Đen-Bạc

110

07

37K3-7739

E418VN140008

BE42FVN140008

YAMAHA

VINAFD110CDX

Xanh

109

08

37L5-7638

HC09E5030558

RLHHC09095Y521160

HONDA

WAVE

Đỏ

97

09

37Z9-6755

VMSM5AH002217

RLGSM11CH9H002217

GALAXY

SM5

Đen-Xám

10

49T9-6419

VTHHH150FMG015311

VTHDCG013TH015311

HONDA

TH1

Nâu

11

37N7-0712

VZS152FMH267826

RL1WCHSUM7B267826

HUNDAJAPA

C110

Đen-Xám

107

12

37Z7-0386

VMVA1LH507876

RLGMC11BH8H507876

ANGEL

EZ110

Đen

108

13

37L3-4298

VHHJL152FMH00076121

VHHDCH0C4UM076121

HOASUNG

110C

Đen

107

14

85B1-246.57

5C63760414

RLCS5C630DY760359

YAMAHA

SIRIUS

Trắng-Đen

110

15

61S1-4706

HC12E1565063

RLHHC12009Y528083

HONDA

WAVES

Đỏ-Xám-Đen

97

16

38H2-0434

VDMD1000032665

VDMDCG014DM009165

DEHAN

II 100

Nâu

97

17

37H5-3502

1P53FMH10274216

MG11028010691

SUPRISEBESR

FB 110-1B

Ghi

110

18

37N8-9276

VTT01JL1P52FMH025074

RRKWCH0UM8XE025074

CANAVY

C100

Đen

108

19

37N3-6020

5C61075186

RLCS5C6107Y075186

YAMAHA

SIRIUS

Xanh

97

20

72K5-6581

VTHHH150FMG017689

VTHWCG033TH017689

WAYMAN

C100

Xanh

97

21

63B5-001.56

C100MNE0195443

C100MN0195443

HONDA

DREAM

Đen

97

22

37L1-1660

VDG1P52FMH018521

VDGWCH013DG018521

NAGAKI

110K

Xanh

108

23

37F7-8305

1P52FMH200338757

LWCXCHLO9Y1038757

WANGGUAN

WG 110

Xanh

110

24

37D1-058.82

1FC3014673

RLCS1FC30EY014662

YAMAHA

SIRIUS

Đen-Vàng

113

25

30X1-7368

HC12E2534098

RLHHC1203AY034160

HONDA

HC12

Vàng-Đen-Bạc

97

26

Không có biển số

VLKZS1P50FMH00064679

VLKPCH022LK064679

LISOHAKA

110

Nâu

108

27

37H9-7097

VTHHH152FMH010389

VTHPCH0022A010389

WAYMAN

TH1

Xanh

109

28

37F8-3987

1P50FMG3Y0217120

FT100Y0013185

MAJESTY

FT100

Nâu

97

29

37K9-3317

150FMG02K00863

VTADCG012TA000863

TIANMA

TM100-3

Nâu

97

30

17K6-3667

VDGZS152FMHM01001050

RNDDCHNND51011050

MANGOSTIN

110F1

Xanh

107

31

37Z2-0863

VTTJL1P50FMGN001352

VTTDCG0V4TT001352

MIKADO

110

Nâu

97

32

37CA-014.39

VDEJQ139FMBC486835

RPEVCBJPELA486835

DETECH

50C3R

Xanh

49,5

33

37H5-1544

1P50FMG310314422

SN100S10314422

SIREDA

100

Nâu

97

34

37V3-9387

5C63-385454

0AY-385404

YAMAHA

SIRIUS

Trắng -Đen

110

35

37Z1-9728

3S31008192

RLCS3S3105Y008192

YAMAHA

SIRIUS

Xanh

110

36

29Z6-4497

VMSA4AH206766

RLGSA10DH8H206766

RS11

SAH

Đen-Xám

97

37

61H3-0576

5HU300827

5HU300827

YAMAHA

C100

Đen

102

38

29Y1-6344

5YW803818

5YW803818

YAMAHA

X1

Đỏ-Đen

110

39

37M1-026.65

5C61114079

RLCS5C6107Y114079

YAMAHA

SIRIUS

Đen

110

40

37B2-357.66

VMM9BED039737

RLGH125GD7D039737

ATTILA

VICTORIA

Đen

124

41

37MA-501.15

VDEJQ139FMBC484693

RPEVCBJPELA484693

ESPERO

50C3R

Trắng

49,5

42

37M3-1428

5P11222131

RLCN5P110AY222120

YAMAHA

NOWO5P11

Đen-Đỏ

132

43

37L4-2141

VPDOR 150FM00002977

VPDDCG022PD002977

ORIENTAL

100A

Nâu

97

44

29U7-7008

VDGZS152FMHR3002382

RNDDCHFND51302382

ROBOT

110

Đỏ-Đen

107

45

37S1-1159

VDEJQ152FMH000017

VDEWCH084DE000017

ESPERO

110V1

Đỏ-Ghi

107

46

37M1-113.54

1FC3049061

RLCS1FC30EY049051

YAMAHA

SIRIUS

Đen

114

47

89M1-049.94

5P11419915

RLCN5P110BY419914

YAMAHA

NOUVO

Trắng-Đen

135

48

35F3-6181

LC150FMG01779718

LWGXCHL01779718

QUICKNEWWAVE

C100

Nâu

97



Căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu. Công an huyện Anh Sơn đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các huyện, thành phố, thị xã thuộc Công an tỉnh Nghệ An rà soát hồ sơ quản lý để phát hiện chủ phương tiện, đề nghị Báo Công an Nghệ An, Đài PT-TH huyện Anh Sơn đăng thông báo ai là chủ sở hữu các phương tiện trên liên hệ Công an huyện Anh Sơn để giải quyết.

Địa chỉ : Công an Huyện Anh Sơn, tổ dân phố 3, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại : 0969.696.337 gặp đồng chí Trung úy Nguyễn Thị Vân Anh - Cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Anh Sơn.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, nếu không có chủ sở hữu hoặc người quản lý, người sử dụng hợp pháp đến giải quyết và không nhận được thông tin trả lời của Công an các đơn vị, địa phương thì Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An sẽ ra quyết định tịch thu phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định.

Rất mong được sự quan tâm phối hợp.