Sông Lam Nghệ An nhận thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An đã không thể thoát khỏi vị trí áp chót bảng xếp hạng sau khi để thua chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 0-1. Trận đấu thuộc vòng 17 V.League 2023/24, diễn ra trên sân Pleiku.

Olaha đã không thể giúp Sông Lam Nghệ An ghi bàn do bị kèm chặt bởi 2 trung vệ ngoại đội chủ nhà. Ảnh: Minh Trần

Hiện sau 16 vòng đấu Sông Lam Nghệ An được 15 điểm và đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Đối thủ của đội bóng xứ Nghệ tại vòng 17 – Hoàng Anh Gia Lai xếp trên 2 bậc và có nhiều hơn 3 điểm. Chính vì vậy, để không phải nhận chiếc vé dự play off thì Sông Lam Nghệ An cần thoát khỏi cảnh trắng tay khi làm khách tại sân Pleiku.

Đáng chú ý, trước vòng đấu này, Sông Lam Nghệ An đã quyết định thay đổi thượng tầng. Ông Hồ Lê Đức được Chủ tịch Câu lạc bộ bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An thay cho ông Trương Mạnh Linh. Với sự thay đổi này chắc chắn các cầu thủ xứ Nghệ sẽ quyết tâm giành chiến thắng để làm món quà chào mừng tân Tổng Giám đốc.

Nhằm hiện thực hoá nhiệm vụ nói trên, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước. Theo đó, hàng thủ gồm: Mai Sỹ Hoàng, Lê Văn Thành, Mario Zebic và Vương Văn Huy. Hàng tiền vệ được làm mới khi Văn Lắm và Quang Vinh được vào sân ngay từ đầu. Như vậy, Bá Quyền và Văn Lắm sẽ sát cánh ở khu vực trung tuyến; chơi lệch 2 cánh sẽ là Mạnh Quỳnh và Quang Vinh. Trên hàng công như thường lệ vẫn là bộ đôi Olaha và Phan Xuân Đại.

Các ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai đã chơi đầy mạnh mẽ và hiệu quả, qua đó, giúp Hoàng Anh Gia Lai giành 3 điểm trên sân nhà. Ảnh: Minh Trần

Bên kia chiến tuyến, các trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai đều được sử dụng ngay từ đầu. Trong đó, Minh Vương, Đức Việt, Thanh Bình, Joao Henrique… sẽ gánh vác vai trò tấn công cho đội chủ nhà.

Dù phải chơi trên sân khách, nhưng những phút đầu tiên của trận đấu, Sông Lam Nghệ An mới là đội nắm giữ thế trận và gây ra sức ép lớn lên phần sân của Hoàng Anh Gia Lai. Với các tình huống tấn công đa dạng, học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đã tạo nên cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Phút thứ 5, từ pha lốp bóng kỹ thuật của đồng đội đưa Xuân Đại đối mặt với thủ thành Bùi Tiến Dũng, nhưng tiền đạo sinh năm 2003 đã dứt điểm quá hiền. Bóng sau đó vẫn thuộc tầm kiểm soát của Xuân Đại, tiền đạo mang áo số 21 nhả ra tuyến hai cho Văn Lắm, nhưng tiền vệ này đã thực hiện cú sút không trúng đích.

Với mục tiêu giành điểm trên sân khách, Sông Lam Nghệ An chủ động chơi pressing ngay trên phần sân của đối phương. Với cách chơi này, đội bóng của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã gây ra nhiều lúng túng cho hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Sông Lam Nghệ An bất ngờ bị thủng lưới sau tình huống cố định. Bàn mở tỷ số của Hoàng Anh Gia Lai đến ở phút 19 của trận đấu. Từ tình huống phạt góc, trung vệ Gabriel Dias bật cao đánh đầu, nhưng bị Vương Văn Huy chặn lại trước vạch vôi. Dẫu vậy, tiền đạo Đinh Thanh Bình đã lao vào đá bồi tung lưới đội khách ở cự ly gần.

Sau khi ghi được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai như được tiếp thêm sự tự tin. Đội chủ nhà đã phối hợp với nhau đầy nhịp nhàng và tạo ra nhiều cơ hội xâm nhập vòng cấm của Văn Việt.

Phút 37, Trung vệ Jairo Filho bất ngờ dâng cao, dốc bóng từ cánh trái vào khu cấm địa rồi đưa vào giữa cho Joao Henrique, nhưng tiền đạo này khống chế bước một không tốt nên đã để Bá Quyền kịp thời ngăn chặn.

Những phút cuối của hiệp 1, Hoàng Anh Gia Lai còn tạo ra nhiều tình huống có thể nhân đôi được cách biệt, nhưng đều không thành công. Chính vì vậy, 45 phút đầu tiên của trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về câu lạc bộ phố Núi.

Bước sang hiệp 2, nhận thấy đội nhà không thể gây sức ép lên khung thành của Bùi Tiến Dũng, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã quyết định đưa Xuân Tiến và Success vào sân để thay cho Mạnh Quỳnh và Xuân Đại.

Văn Lắm bỏ lỡ tình huống ghi bàn gỡ hoà cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Minh Trần

Sự có mặt của bộ đôi này vẫn không thể giúp Sông Lam Nghệ An giành lại được thế trận từ đội chủ nhà. Phải đến phút 78, đội bóng xứ Nghệ mới tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên của hiệp 2. Từ tình huống tạt bóng bên cánh phải của Quang Vinh, Văn Lắm có mặt đánh đầu đập đất đưa bóng bay qua xà ngang khi mà Tiến Dũng đã bất lực.

Những phút cuối trận, dù Sông Lam Nghệ An thi đấu đầy nỗ lực, nhưng vẫn không thể đưa được bóng vào lưới chủ nhà. Vì vậy, 1-0 nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Vòng 18, Sông Lam Nghệ An được trở về sân Vinh để tiếp đón Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.