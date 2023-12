Cô gái có hình thể đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 là ai?

Trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Thùy Trâm bước ra với mẫu áo tắm hai mảnh trắng. Thí sinh thể hiện khả năng làm chủ sân khấu với những bước catwalk được khen tự tin và gây ấn tượng bằng động tác hất tóc. Cô sải bước chắc nhịp, thần thái thu hút, đầy năng lượng.

Cách tạo dáng nghiêng người trước ống kính giúp Thùy Trâm khoe khéo lợi thế chân dài, thẳng cùng cơ bụng săn chắc. Màn trình diễn của Thùy Trâm nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả. Kết quả, cô được Ban tổ chức công bố thắng giải phụ "Best body" (Hình thể đẹp nhất).

Sau khi diễn bikini, Thùy Trâm thay đầm bước vào phần thi trang phục dạ hội. Váy tên Hồng liên hoa của người đẹp diện do nhà thiết kế Tăng Thành Công sáng tạo, lấy cảm hứng từ đóa hoa sen Việt Nam vươn mình từ bùn lầy để tỏa sáng rực rỡ, kiêu hãnh.

Trang phục kết hợp phần tà bay bổng giúp Thùy Trâm thêm phần duyên dáng trong mỗi bước đi. Trên đường băng, đại diện Quảng Nam liên tục xoay người, tung tà đẹp mắt. Phong thái của cô được khen cuốn hút với những bước catwalk dài, có nội lực. Trước đó, Thùy Trâm cũng góp mặt trong top 15 Best in Swimsuit (Trình diễn áo tắm đẹp nhất).

Trước chung kết diễn ra 31/12, Thùy Trâm cho biết, cô đang có tinh thần tốt nhất. "Tôi đã trải qua hơn 2 tháng thi, có những lúc đổ bệnh vì cường độ tập luyện dày đặc. Khi ra sân khấu trình diễn, nếu ở dưới khán đài là những người mình yêu thương thì không còn gì vui hơn nữa. Tôi mong ở chung kết mình sẽ được gọi tên nhiều nhất có thể", cô nói.

Nếu không may mắn tiến sâu, Thùy Trâm mong mỏi mang đến hình ảnh cô gái Quảng Nam trẻ trung, thân thiện và tự tin. Người đẹp cho biết, cô đã cố gắng hết sức và không có gì hối tiếc ở cuộc thi này.

Trước đó, Thùy Trâm được khán giả nhận xét càng đi sâu vào cuộc thi lại càng thể hiện bản thân là đối thủ mạnh. Ở tập 2 truyền hình thực tế, trải qua 5 thử thách, cô là thí sinh có điểm số cá nhân cao nhất tại phần thi giới thiệu bản thân và điền tên mình vào nhóm A - Xuất sắc, tiến vào thử thách xếp hạng.

Suốt chặng đầu cuộc thi, Thùy Trâm chứng minh bản thân là một chiến binh mạnh khi liên tục biến hóa với nhiều phong cách, phần trình diễn, gây bất ngờ cho ban giám khảo lẫn khán giả.

Thùy Trâm cho biết khi xem lại hành trình đã qua vẫn có điểm chưa hài lòng. Mỹ nhân cho biết, dù có kinh nghiệm catwalk người mẫu nhưng đến với một cuộc thi hoa hậu, cô cần thay đổi nhiều để hợp với tiêu chí thi.

“Tôi mong khán giả có thể thấy một cô gái Thuỳ Trâm đầy tích cực và vui vẻ. Có thể tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ nhưng tôi sẽ dùng chính sự chân thành và thẳng thắn để lan tỏa thông điệp của bản thân”, Trần Thị Thùy Trâm chia sẻ.

Trần Thị Thùy Trâm sinh năm 1996, từng vào top 8 Vietnam's Next Top Model 2016, top 11 Vietnam's Next Top Model All Star 2017, top 20 Miss Grand Vietnam 2022. Sau khi học diễn xuất trong 3 tháng, cô nhận vai chính đầu tay trong phim Sugar Daddy & Sugar Baby. Hiện cô là người mẫu, diễn viên tự do.