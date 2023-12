Cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An bỗng đổ gục xuống sân bất động khi đang đá giải phong trào ở Nhật Bản

Trần Ngọc Dũng mang áo số 17 đội tuyển trẻ Sông Lam Nghệ An tham gia Giải Hạng 3 Quốc gia năm 2022. Ảnh: Sỹ Hiếu

Ngày 10/12, khi đang chơi trận đầu tiên tại giải bóng đá phong trào tại Nhật Bản, hậu vệ trẻ Trần Ngọc Dũng, cựu cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An bất ngờ đổ gục xuống sân bất động, dù trước đó anh không gặp bất cứ tình huống va chạm nào. Sau đó, Ngọc Dũng được ban tổ chức đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Nhật Bản.

Theo thông tin từ một đồng đội của cầu thủ này, hiện Ngọc Dũng đã qua cơn nguy kịch, anh không còn phải thở máy, tim đã đập trở lại. Tuy nhiên, hiện bác sỹ điều trị vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về trường hợp bệnh của cựu hậu vệ U21 Sông Lam Nghệ An.

Trần Ngọc Dũng sinh năm 2003, từng là một trong những hậu vệ trẻ triển vọng của Sông Lam Nghệ An. Mới đây, Ngọc Dũng đã cùng U21 Sông Lam Nghệ An thi đấu tại Giải U21 Quốc gia 2023. Tuy nhiên, do luôn phải đối diện với tình trạng chấn thương dai dẳng ở cổ chân, nên Ngọc Dũng đã không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn tại đội bóng. Vì vậy, vào giữa tháng 11 năm 2023, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã đi đến quyết định thanh lý hợp đồng với hậu vệ người Nghi Xuân - Hà Tĩnh này.

Ngọc Dũng có vị trí sở trường là hậu vệ cánh trái. Cầu thủ này sở hữu thể hình lý tưởng (1m80), chơi bóng thông minh. Ngoài chuyên môn tốt, Ngọc Dũng cũng được các thầy nhận xét là cầu thủ ngoan, hiền, lễ phép. Sau khi phải nói lời chia tay với bóng đá chuyên nghiệp, Ngọc Dũng quyết định thử sức ở môi trường bóng đá phong trào.