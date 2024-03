Đội tuyển Việt Nam có đủ bản lĩnh để ‘vượt bão’

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Theo đó, ngoại trừ những cầu thủ bị chấn thương không thể có mặt như Văn Lâm, Ngọc Hải, Tuấn Anh, Tuấn Hải, hầu hết các trụ cột từ thời ông Park Hang-seo và những nhân tố mới do ông thầy người Pháp tin tưởng đều được gọi.

Bản danh sách này cũng cho thấy nỗi lo bỏ rơi trụ cột sau thất bại tại ASIAN Cup 2023 trước Indonesia đang được ông Troussier tìm cách khắc phục, cùng với những lựa chọn bắt buộc để thế chỗ những vị trí quan trọng đang bị chấn thương nói trên.

Ở vị trí thủ môn, do Văn Lâm vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương nên 3 cái tên được gọi không thay đổi so với lần tập trung thi đấu ASIAN Cup, với Nguyễn Filip, Đình Triệu và Văn Việt. Với việc Nguyễn Filip bắt chính, đây là vị trí yên tâm nhất so với phần còn lại của Đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam sẽ có hai trận đấu quan trọng với Indonesia trong tháng Ba. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trong khi đó, ở hàng hậu vệ, Tấn Tài, Thành Chung, Tiến Dũng đã được gọi trở lại nhưng việc ai sẽ đủ sức thay thế Ngọc Hải chỉ huy hàng thủ vẫn là một câu hỏi khó? Gần đây, Việt Anh thi đấu rất lên chân cả phòng ngự lẫn tấn công, lại có bài học sau trận thua Indonesia trước đó nên đang được hy vọng sẽ “lấp đầy” vị trí trung vệ giữa? Tuy vậy, chấn thương ở vòng 13 V-League mới đây rất có thể sẽ khiến Việt Anh không đá chính trận lượt đi trên sân khách, thực sự là nỗi lo bên cạnh nhiều nỗi lo khác khi đối đầu với vô vàn áp lực do đối thủ tạo ra?

Ở hàng tiền vệ, vắng Tuấn Anh và Hùng Dũng lâu nay “ngồi chơi xơi nước” đang gây ra sự băn khoăn về cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển sắp tới? Với một đội hình cơ bản là cầu thủ thi đấu ở châu Âu bên phía Indonesia, ông Troussier cần một bộ đôi tiền vệ giàu thể lực, tỉnh táo đánh chặn và mau lẹ chuyển trạng thái. Những cái tên như Thái Sơn (nếu không bị ngợp như trước), Hùng Dũng (nếu lành hẳn chấn thương bàn chân) sẽ là ứng viên thích hợp, bên cạnh Đức Chiến vừa được ông thầy khen hết lời trong trận Thể Công Viettel thắng Công an Hà Nội 3-0 mới đây? Quang Hải đang dần trở lại là tín hiệu tốt để đá chính, trong khi Hoàng Đức với những gì thể hiện gần đây rất có thể sẽ chỉ vào sân từ ghế dự bị mà thôi.

Trên hàng công, nỗi lo vắng Tuấn Hải, nỗi vui Tiến Linh mới trở lại cùng với sự có mặt của cái tên mới mà cũ Công Phượng, Mạnh Dũng, liệu có giúp đội tuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn. Nhiều người nhớ đến việc Tiến Linh, Quang Hải hay Mạnh Dũng trước đây từng “gieo sầu” cho người Indonesia và chính đối thủ cũng lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của các chân sút này sắp tới. Nhưng Đội tuyển Indonesia ngày nay khác xa với trước đó về nhiều mặt, nên hy vọng là không sai nhưng chắc chắn ông thầy người Pháp phải kiếm tìm nhiều giải pháp khác để tăng lên chất thép, sự linh hoạt và hiệu quả từ các mũi tấn công, để tìm kiếm lợi thế sau mỗi trận đấu và trả sòng phẳng món nợ ở ASIAN Cup vừa qua.

Đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 12/3. Ảnh: Quandoinhandan.vn

Được biết, kế hoạch hội quân của Đội tuyển Việt Nam từ ngày 13/3 nhưng do các đội bóng còn thi đấu Cup quốc gia nên phải đến ngày 15/3 mới đủ quân số, đồng nghĩa với việc ông thầy người Pháp chỉ có 4 ngày luyện quân, sau đó “vượt biển” đến Indonesia vào ngày 19/3. Tại đó, thầy trò ông Troussier chỉ có vỏn vẹn 2 buổi tập trước khi vào trận chính thức vào ngày 21/3 trên sân Gelona Bung Karno sức chứa 80.000 khán giả.

Điều này buộc ông thầy người Pháp dứt khoát phải từ bỏ khái niệm “thử nghiệm” đội hình như cách lâu nay ông vẫn làm, cách ông sử dụng nhân lực và chiến thuật trong 45 phút hiệp 1 rồi thay ra ngay đầu hiệp 2, dẫn đến sau đó có vị trí bị đau, bị quá tải mà không còn quyền được thay thế. Ai đó nói, ông Troussier phải thể hiện chính xác, đầy đủ, đúng nghĩa vai trò của một vị tướng cầm quân “đánh trận” thật sự là hoàn toàn đúng đắn. Hơn nữa, tài năng của một người từng đưa 2 đội bóng đến World Cup trước đây, phải được chứng minh cụ thể trong lần dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam vượt qua Vòng loại thứ 2 này, trước một đối thủ Đông Nam Á là Indonesia, trước khi nói đến chuyện đối đầu với các đối thủ hàng đầu châu lục ở Vòng loại thứ 3 World Cup mà ông Park Hang-seo từng làm được.

Tất nhiên, ông Troussier hơn ai hết cần rút kinh nghiệm từ những thất bại ở Vòng loại thứ 3 World Cup trước đây để giúp Đội tuyển Việt Nam đi đúng hướng, đi xa hơn. Cải cách và làm mới là đúng, nhưng đến mức gặp khó ở Vòng loại thứ 2 World Cup thì lại là điều khó được chấp nhận, không xứng với kỳ vọng và có thể sớm bị sa thải sau chính 2 trận đấu quan trọng tới đây.

Vậy nên, ở danh sách triệu tập lần này, các trụ cột thời ông Park Hang-seo được gọi lại là đúng đắn và cần thiết. Hơn nữa, cần thiết phải sử dụng hợp lý giữa các nhân tố cũ và mới, tạo sự liên kết, cộng đồng, tăng lên sức mạnh tập thể, tạo bất ngờ cho đối thủ. Ví dụ, nếu mọi thứ thuận lợi, Đình Bắc có thể khiến đối thủ phải ôm hận vì chính cầu thủ này từng chơi rất tốt trước đội bóng hàng đầu châu lục là Nhật Bản. Hay “người không phổi” Thái Sơn có thể khiến các cầu thủ gốc châu Âu rã rời, nhờ nền tảng thể lực tuyệt vời sau những năm tháng thử thách ở V-League và ở các sân chơi khu vực, châu lục vừa qua.

Rõ ràng, vượt bão chấn thương, vượt khó trên sân khách, rút kinh nghiệm sau thất bại vừa qua, Đội tuyển Việt Nam đủ sức để làm nên một điều gì đó trước đối thủ Indonesia trên sân khách, trước khi trở lại sân nhà gặp lại chính đối thủ vào ngày 26/3, tức sau đó đúng một tuần lễ./.