Filip Nguyễn đủ điều kiện tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phạt nặng Câu lạc bộ Merryland Quy Nhơn Bình Định

Filip Nguyễn đủ điều kiện tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), thủ môn Nguyễn Filip đã được xác nhận đủ điều kiện đăng ký trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Theo đó, thủ môn Filip Nguyễn chính thức hoàn tất thủ tục để có quốc tịch Việt Nam (tên gọi là Nguyễn Filip) và được Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier điền tên vào danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ của tuyển Việt Nam. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), danh sách tập trung tuyển Việt Nam, danh sách bổ sung, thay thế và danh sách chính thức tuyển Việt Nam tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023 cũng sẽ xoay quanh 50 người.

Filip Nguyễn đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam ở Asian Cup. Ảnh: VFF

Việc Nguyễn Filip phải chờ xác nhận của AFC là do thủ môn này đã từng được triệu tập vào đội tuyển Cộng hòa Séc với tên đăng ký theo quốc tịch Cộng hòa Séc là Filip Nguyễn. Tuy nhiên, thủ môn này vẫn chưa ra sân thi đấu trong màu áo tuyển Cộng hòa Séc. Đây cũng là cơ sở để AFC xác nhận Nguyễn Filip đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Việt Nam theo đúng quy định của FIFA.

Đây là tin rất vui dành cho Huấn luyện viên Troussier. Kể từ khi tiếp quản tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Pháp cố công triển khai triết lý mới. Mặc dù vậy, để hoàn thiện phong cách kiểm soát bóng và xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, ông cần một thủ môn biết chơi chân, sẵn sàng tham gia vào quá trình luân chuyển bóng. Được đào tạo căn bản trong môi trường bóng đá châu Âu, Nguyễn Filip không chỉ phản xạ tốt mà còn chơi chân thành thạo, hứa hẹn là mảnh ghép để tối ưu hóa đội tuyển.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm: "Hải Phòng muốn chia tay AFC Cup bằng chiến thắng"

Bị PSM Makassar cầm hòa 1-1 ở lượt đấu trước, Câu lạc bộ Hải Phòng chính thức bị loại khỏi AFC Cup 2023/2024 trước trận hạ màn vòng bảng. Đối thủ cuối cùng của họ, Hougang United cũng đã hết cơ hội đi tiếp.

Trận đấu vào lúc 19h00 ngày 14/12 tại sân vận động Lạch Tray mang tính chất thủ tục với cả Câu lạc bộ Hải Phòng và Hougang United. Tuy nhiên, đội chủ nhà quyết tâm giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ, đồng thời ngẩng cao đầu rời sân chơi châu lục.

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Hải Phòng sẽ chơi hết sức.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết: “Ở trận lượt đi, chúng tôi thua Hougang United rất đáng tiếc. Một phần vì Hải Phòng mất các trụ cột như Bicou, Joseph. Một phần vì mặt cỏ ở Singapore không tốt. Đến trận lượt về này, chúng tôi tự tin giành chiến thắng. Chúng tôi quyết tâm thi đấu cống hiến, mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Mặc dù Hải Phòng đã bị loại nhưng đây vẫn là trận đấu quan trọng với toàn đội. Trận đấu này ảnh hưởng đến phong độ của toàn đội. Chúng tôi sẽ tập trung thi đấu và giành kết quả tốt nhất có thể”.

VPF ra công văn chấn chỉnh Huấn luyện viên Gong Oh-kyun và Trần Văn Kiên

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa có văn bản nhắc nhở các đội bóng chấn chỉnh hành vi của cầu thủ và Huấn luyện viên trưởng.

Văn bản số 430/BC-TCTĐ của VPF ghi rõ: "Phút 35, cầu thủ Văn Kiên và Huấn luyện viên Gong Oh-kyun va chạm trên sân. Dù được can ngăn kịp thời và không phát sinh sự việc nghiêm trọng, nhưng phản ứng của 2 bên để lại hình ảnh không đẹp, ảnh hưởng đến hình ảnh chung của giải đấu. Ban tổ chức giải đề nghị Câu lạc bộ Công an Hà Nội nhắc nhở, rút kinh nghiệm với Huấn luyện viên Gong Oh-kyun, tránh tái diễn các vi phạm, gây ảnh hưởng đến hình ảnh chung của giải đấu và Câu lạc bộ ".

HLV Gong Oh-kyun và Trần Văn Kiên đều bị nhắc nhở.

Đồng thời, BTC giải cũng gửi văn bản có nội dung tương tự đề nghị Câu lạc bộ Nam Định nhắc nhở, rút kinh nghiệm với hậu vệ Trần Văn Kiên, tránh tái diễn các vi phạm, gây ảnh hưởng đến hình ảnh chung của giải đấu và Câu lạc bộ.

Phút thứ 33 trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Nam Định và Câu lạc bộ Công an Hà Nội, bóng đi hết đường biên dọc và đội chủ nhà được hưởng quyền ném biên. Nguyễn Văn Kiên tiến đến lấy bóng để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, Huấn luyện viên Gong Oh-kyun cản bóng trước mặt cựu cầu thủ Hà Nội FC.

Văn Kiên huých tay, đẩy ông Gong Oh-kyun lùi ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc cởi áo, phản ứng dữ dội với cầu thủ này, sự việc dừng lại khi trọng tài thứ tư can ngăn. Trọng tài chính Nguyễn Đình Thái rút thẻ vàng cảnh cáo Huấn luyện viên Gong Oh-kyun và Văn Kiên.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phạt nặng Câu lạc bộ Merryland Quy Nhơn Bình Định

Ngày 13/12, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 5 giải bóng đá Vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1, 2023/2024. Câu lạc bộ Merryland Quy Nhơn Bình Định đã bị phạt nặng bởi những sự cố trong và sau trận đấu với Đông Á Thanh Hóa.

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phạt 30 triệu đồng đối với Ban tổ chức trận đấu do để xảy ra tình trạng khán giả ném đồ vật xuống sân và làm mất an ninh, an toàn cho đội khách Đông Á Thanh Hóa trong trận đấu với đội chủ nhà diễn ra ngày 9/12 tại vòng 5 Giải bóng đá Vô địch quốc gia Night Wolf 2023-2024.

Sự cố xô xát sau trận đấu giữa Merryland Quy Nhơn Bình Định và Đông Á Thanh Hóa.

Phạt cảnh cáo đối với tập thể Ban huấn luyện Câu lạc bộ MerryLand Quy Nhơn Bình Định do có phản ứng, gây hấn với cầu thủ, thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa.

Phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp đối với ông Bùi Võ Viết Tuấn, Phó trưởng đoàn Câu lạc bộ MerryLand Quy Nhơn Bình Định do có hành vi kích động, lăng mạ, xúc phạm đội khách trong trận đấu này.

Về phần Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phạt đội bóng xứ Thanh 4 triệu đồng do có 7 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu này. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Dương Tiến Kỷ, bác sỹ Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa do có hành vi, thái độ công kích, kích động đối với cầu thủ đối phương./.