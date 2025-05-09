Thị trường Giá vàng 5/9/2025: Tăng quá nhanh, có thể chốt lời hôm nay Giá vàng hôm nay 5/9: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục tăng lên đỉnh cao mọi thời đại. Giá vàng thế giới sau khi đạt kỷ lục đã bị bán chốt lời vào hôm nay.

Giá vàng trong nước hôm nay 5/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 5/9/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng lên đỉnh cao mọi thời đại. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 4/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,9-133,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,5-133,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 5/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 5/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 5/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

132,4 133,9

+500 +500 Tập đoàn DOJI

132,4 133,9

+500

+500 Mi Hồng

132,9 133,9

+500 +500 PNJ

132,4

133,9

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

132,4

133,9

+500 +500

Phú Quý 131,5 133,9

+500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 5/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 132,400 ▲500K 133,900 ▲500K AVPL/SJC HCM 132,400 ▲500K 133,900 ▲500K AVPL/SJC ĐN 132,400 ▲500K 133,900 ▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 118,800 ▲800K 119,800 ▲800K Nguyên liệu 999 - HN 118,700 ▲800K 119,700 ▲800K

2. PNJ - Cập nhật: 5/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 132,400 ▲500K 133,900 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,300 ▲500K 129,300 ▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 126,300 ▲500K 129,300 ▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,300 ▲500K 129,300 ▲500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,300 ▲500K 129,300 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 124,500 ▲600K 127,000 ▲600K Vàng nữ trang 999 124,370 ▲600K 126,870 ▲600K Vàng nữ trang 9920 124,370 ▲600K 126,870 ▲600K Vàng nữ trang 99 123,330 ▲590K 125,830 ▲590K Vàng 916 (22K) 113,930 ▲550K 116,430 ▲550K Vàng 750 (18K) 87,900 ▲450K 95,400 ▲450K Vàng 680 (16.3K) 79,010 ▲410K 86,510 ▲410K Vàng 650 (15.6K) 75,200 ▲390K 82,700 ▲390K Vàng 610 (14.6K) 70,120 ▲370K 77,620 ▲370K Vàng 585 (14K) 66,950 ▲360K 74,450 ▲360K Vàng 416 (10K) 45,480 ▲250K 53,980 ▲250K Vàng 375 (9K) 40,280 ▲230K 47,780 ▲230K Vàng 333 (8K) 34,560 ▲200K 42,060 ▲200K

3. SJC - Cập nhật: 5/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 132,400 ▲500K 133,900 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 132,400 ▲500K 133,920 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 132,400 ▲500K 133,930 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,200 ▲700K 128,800 ▲700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,200 ▲700K 128,700 ▲700K Nữ trang 99,99% 124,700 ▲700K 127,200 ▲700K Nữ trang 99% 120,940 ▲693K 125,940 ▲693K Nữ trang 68% 79,154 ▲476K 86,654 ▲476K Nữ trang 41,7% 45,697 ▲292K 53,197 ▲292K

Giá vàng thế giới hôm nay 5/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 5/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3541,43 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 21,69 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,510 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,17 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,73 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi các nhà giao dịch chốt lời sau một chuỗi tăng kỷ lục. Sự chú ý của thị trường hiện đổ dồn vào báo cáo việc làm Mỹ sẽ công bố vào thứ 6, nhằm tìm kiếm manh mối mới về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,61%. Giá vàng hợp đồng tương lai của Mỹ giao vào tháng 12 cũng giảm 0,6% xuống 2361,38 USD/Ounce.

Đợt giảm này xảy ra sau khi giá vàng giao ngay chạm mức kỷ lục mới là 2358,5 USD/Ounce vào thứ 4. Nguyên nhân của đợt tăng trước đó là do dữ liệu việc làm yếu củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, cùng với nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn trước những bất ổn trên thị trường.

Đợt giảm giá vàng thế giới lần này chậm lại sau khi dữ liệu cho thấy thị trường lao động đang suy yếu. Việc tuyển dụng trong khu vực tư nhân chậm lại nhiều hơn so với dự kiến. Theo báo cáo từ ADP, khu vực tư nhân đã mất 54,000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 73,000 việc làm của chuyên gia.

Trung bình động bốn tuần của các đơn xin trợ cấp mớ, thước đo đáng tin cậy hơn về thị trường lao động do làm phẳng các biến động theo tuần đạt 231,000 đơn so với mức 228,500 đơn của tuần trước đó. Tình trạng thiếu hụt lao động, tâm lý e ngại của người tiêu dùng và những tác động từ trí tuệ nhân tạo có thể là nguyên nhân làm chậm quá trình tuyển dụng.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng sẽ được công bố vào thứ 6. Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết vì kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed đã phần nào được phản ánh vào giá, nên báo cáo việc làm sẽ là trọng tâm then chốt. Bất kỳ thay đổi nào từ báo cáo này đều có thể tác động trực tiếp đến đồng USD và kéo theo đó là giá vàng.

Nhiều quan chức Fed cũng bày tỏ lo ngại về thị trường lao động, củng cố niềm tin rằng các đợt cắt giảm lãi suất vẫn đang ở phía trước. Theo công cụ dự báo FedWatch của CME Group, thị trường hiện kỳ vọng 98% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong tháng này.

Bên cạnh đó, sự độc lập của Fed cũng đang được chú ý khi cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Stephen Miran, tham dự một phiên điều trần tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang thúc đẩy để có ảnh hưởng lớn hơn đến ngân hàng trung ương.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giao ngay giảm 0,7% xuống 40,89 USD/Ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ năm 2011. Bạch kim giảm 2,6% xuống 1384,39 USD/Ounce và palladium cũng giảm 1,5% xuống 1133,2 USD/Ounce.

Dự báo giá vàng

Dự báo giá vàng đang thu hút sự quan tâm lớn với nhiều nhận định lạc quan từ các chuyên gia hàng đầu. Goldman Sachs cho biết nếu các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển hướng sang vàng để đa dạng hóa danh mục, giá vàng hoàn toàn có khả năng vượt xa mốc 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Tình hình chính trị và pháp lý trong nước Mỹ cũng tác động đến thị trường. Ông Peter Schiff, kinh tế trưởng tại Europac, nhận định việc Tòa án Tối cao Mỹ có khả năng hạn chế quyền tự chủ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang gây ra những lo ngại nhất định.

Thêm vào đó, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn không ngừng mua vàng để giảm bớt sự phụ thuộc vào trái phiếu chính phủ Mỹ, hành động này tiếp tục tạo đà tăng giá cho vàng.

Về dự báo giá vàng trong ngắn hạn, chuyên gia Nick Cawley từ Solomon Global dự đoán vàng có thể chạm mốc 3.750 USD trước khi kết thúc năm nay. Sức mua từ các ngân hàng trung ương và xu hướng giảm tầm ảnh hưởng của đồng USD sẽ tiếp tục là những trụ cột vững chắc hỗ trợ giá vàng tăng.

Mặc dù khó có thể dự đoán chính xác đỉnh giá, bà Michele Schneider, chiến lược gia trưởng tại MarketGauge, nhận thấy mục tiêu 4.000 USD đang trong tầm ngắm khi giá vàng mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu tăng mạnh.

Về mặt phân tích kỹ thuật, thời gian củng cố càng lâu thì đà tăng sau đó càng mạnh mẽ. Bà Schneider cho rằng mức giá vàng từ 3.800 đến 4.000 USD là hoàn toàn khả thi.

Theo bà Joni Teves, chuyên gia từ UBS, động thái tích trữ vàng của các nhà đầu tư, cùng với kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất, là những yếu tố then chốt đẩy giá lên cao. Bà tin rằng giá vàng sẽ còn tiếp tục lập những kỷ lục mới trong những quý tới.

Lịch sử thị trường cũng cho thấy tháng 9 và tháng 10 thường là những giai đoạn đầy biến động đối với chứng khoán và tiền tệ. Điều này càng thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một phương tiện để bảo toàn vốn.

Ngoài ra, những phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng hủy bỏ các thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc nếu Mỹ thua kiện tại Tòa án Tối cao về vấn đề thuế đối ứng càng làm dấy lên mối lo ngại và tăng sức hút của vàng.