Thị trường Giá vàng chiều nay 2/7/2025: Giá vàng trong nước và thế giới giữ ở mức cao nhất trong nhiều tuần qua Giá vàng chiều nay 2/7/2025: Giá vàng trong nước và thế giới giữ ổn định ở mức cao nhất trong nhiều tuần qua khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm Mỹ

Giá vàng trong nước hôm nay 2/7/2025

Tính đến 16h30 ngày 2/7/2025, giá vàng miếng trong nước giữ ở mức cao nhất trong tuần qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 118,7-120,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 118,7-120,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 119,5-120,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118,7-120,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118,1-120,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến chiều ngày 2/7/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 115,4-117,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 115,5-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 2/7/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 2/7/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

118,7 120,7

- - Tập đoàn DOJI

118,7

120,7

-

- Mi Hồng

119,5 120,5

+300 - PNJ

118,7

120,7

- - Bảo Tín Minh Châu

118,7

120,7

- -

Phú Quý 118,1 120,7

- -

Giá vàng thế giới hôm nay 2/7/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 2/7 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3336,27 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 3,9 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.323 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 109,35 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 11,35 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giữ ổn định khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm Mỹ và cân nhắc phát biểu thận trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell về khả năng cắt giảm lãi suất. Đồng thời, đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá vàng, vì vàng được định giá bằng USD nên trở nên rẻ hơn với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Cụ thể, giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.336,27 USD/ounce, trong khi giá vàng tương lai của Mỹ cũng ổn định ở 3.346 USD. Chỉ số USD (.DXY) giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm qua.

Theo nhận định của Ilya Spivak, chuyên gia phân tích tại Tastylive, giá vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh sau khi ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hai tuần. Ông cho biết: 'Xu hướng chung hiện vẫn nghiêng về phía tăng giá, với kỳ vọng chính sách của Fed đang là yếu tố trọng tâm.'

Chủ tịch Fed Jerome Powell một lần nữa nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ chờ đợi và theo dõi thêm tác động của thuế quan đối với lạm phát trước khi quyết định giảm lãi suất. Điều này bỏ qua yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc cắt giảm lãi suất ngay lập tức và mạnh mẽ.

Dữ liệu mới nhất cho thấy số lượng việc làm mở tại Mỹ trong tháng 5 tăng bất ngờ, nhưng tỷ lệ tuyển dụng lại giảm, cho thấy thị trường lao động đang chậm lại do những bất ổn từ chính sách thuế quan của chính quyền Trump.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm ADP của Mỹ (dự kiến công bố trong ngày) và số liệu phi nông nghiệp (Nonfarm Payroll - NFP) vào thứ Năm để có thêm thông tin về tình hình thị trường lao động. Spivak nhận định: 'Rủi ro lớn nhất đối với giá vàng là nếu dữ liệu NFP mạnh hơn dự kiến, nhưng điều này khó xảy ra.'

Trong khi đó, Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật thuế và chi tiêu của Tổng thống Trump, bao gồm cắt giảm thuế, giảm các chương trình an sinh xã hội và tăng chi tiêu quân sự, đồng thời làm tăng thêm 3,3 nghìn tỷ USD vào nợ công.

Về vấn đề thương mại, Trump bày tỏ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, nhưng tỏ ra hoài nghi về một thỏa thuận tương tự với Nhật Bản. Ông cũng khẳng định không gia hạn thêm thời gian đàm phán thương mại sau hạn chót 9/7.

Bên cạnh vàng, giá bạc giao ngay giữ nguyên ở 36,06 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng nhẹ 0,1% lên 1.352,50 USD. Giá palladium tăng 1,3% lên 1.114,16 USD.

Dự báo giá vàng

Giá vàng đang chịu một chút áp lực điều chỉnh sau khi dữ liệu mới nhất từ thị trường lao động Mỹ cho thấy nhiều tín hiệu khả quan. Theo báo cáo JOLTS, số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng 5 đã tăng lên mức 7,77 triệu, cao hơn nhiều so với dự kiến và đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 năm nay. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng tại Mỹ vẫn rất mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, chỉ số PMI sản xuất trong tháng 6 cũng tăng lên 49 điểm, cao hơn dự báo, cho thấy tốc độ suy giảm trong lĩnh vực sản xuất đang chậm lại nhờ sự cải thiện về tồn kho và sản lượng. Tuy nhiên, con số này vẫn dưới mức 50 điểm, ngưỡng phân biệt giữa tăng trưởng và suy thoái.

Những dữ liệu tích cực này khiến thị trường giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Mặc dù giá vàng giảm khỏi mức đỉnh gần đây, nhưng nó vẫn duy trì trên ngưỡng 3.300 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vàng, nhất là nếu Fed quyết định giảm lãi suất trong tương lai.

Theo ông Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty môi giới ActivTrades, giá vàng đang được hưởng lợi từ vai trò là tài sản trú ẩn trước những lo ngại về tình hình tài khóa Mỹ. Đồng thời, bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan cũng gia tăng, đặc biệt khi chính quyền ông Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng trước thời hạn tháng 7.

Theo nhận định của ông Jeetendra Khadan, chuyên gia kinh tế cấp cao, và bà Kaltrina Temaj, nhà nghiên cứu thuộc Nhóm Triển vọng của Ngân hàng Thế giới, giá kim loại quý đã tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025, sau khi tăng 20% trong năm 2024.

Đợt tăng giá này chủ yếu được dẫn dắt bởi vàng, khi giá vàng tiến sát mức kỷ lục vào giữa tháng 6, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và nền kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn. Bạc và bạch kim cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, và dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2025 và 2026.

Các chuyên gia cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2025, giá vàng đã tăng gần 25%. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ do bất ổn chính sách kéo dài và căng thẳng địa chính trị. Dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng đã phục hồi mạnh trong quý đầu năm 2025, đẩy nhu cầu đầu tư lên mức cao nhất kể từ năm 2022. Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng cũng góp phần hỗ trợ giá.

Trong ngắn hạn, nhu cầu vàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng do tình hình bất ổn toàn cầu và rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao. Giá vàng được dự báo sẽ tăng khoảng 35% trong năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, trước khi giảm nhẹ vào năm 2026 khi một số yếu tố bất ổn được giải quyết.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn được kỳ vọng sẽ duy trì ở mức cao hơn nhiều so với giai đoạn trước đây, cụ thể là cao hơn khoảng 150% so với mức trung bình giai đoạn 2015-2019. Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo rằng rủi ro giá tiếp tục tăng vẫn còn lớn, do căng thẳng địa chính trị có thể kéo dài và tiếp tục tác động đến thị trường.