Thị trường Giá vàng hôm nay 9/6/2025: Giá vàng trong nước cao hơn vàng thế giới 8,64 triệu đồng, dự báo phụ thuộc vào lạm phát của Mỹ Giá vàng hôm nay 9/6/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tuần này dự báo bị ảnh hưởng từ các chỉ số lạm phát CPI và PPI của Mỹ

Giá vàng trong nước hôm nay 9/6/2025

Tính đến 4h30 ngày 9/6/2025, giá vàng miếng trong nước theo giá chốt phiên hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 114,9-117,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng chiều mua - giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 114,9-117,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua nhưng giảm 800 nghìn đồng/lượng chiều mua - giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 116-117,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. So với đầu tuần trước, giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 114,9-117,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. So với tuần trước, giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng chiều mua - giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 114,5-117,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với đầu tuần trước.

Tính đến 4h30 ngày 9/6/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 112,5-114,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với đầu tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 113-116 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 9/6/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 9/6/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

114,9 117,2

- - Tập đoàn DOJI

114,9

117,2

-

- Mi Hồng

116,5 117,7

- - PNJ

114,9

117,2

- - Bảo Tín Minh Châu

114,9

117,2

- -

Phú Quý 114,5 117,2

- -

1. DOJI - Cập nhật: 9/6/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 114,900 117,200 AVPL/SJC HCM 114,900 117,200 AVPL/SJC ĐN 114,900 117,200 Nguyên liệu 9999 - HN 108,500 112,000 Nguyên liệu 999 - HN 108,400 111,900

2. PNJ - Cập nhật: 9/6/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 11.490 11.720 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 11.100 11.360 Vàng Kim Bảo 999.9 11.100 11.360 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 11.100 11.360 Vàng nữ trang 999.9 11.050 11.300 Vàng nữ trang 999 11.039 11.289 Vàng nữ trang 9920 10.970 11.220 Vàng nữ trang 99 10.947 11.197 Vàng 750 (18K) 7.740 8.490 Vàng 585 (14K) 5.876 6.626 Vàng 416 (10K) 3.966 4.716 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 11.100 11.360 Vàng 916 (22K) 10.111 10.361 Vàng 610 (14.6K) 6.158 6.908 Vàng 650 (15.6K) 6.610 7.360 Vàng 680 (16.3K) 6.949 7.699 Vàng 375 (9K) 3.503 4.253 Vàng 333 (8K) 2.994 3.744

3. SJC - Cập nhật: 9/6/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 114,900 117,200 Vàng SJC 5 chỉ 114,900 117,220 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 114,900 117,230 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 111,200 113,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 111,200 113,600 Nữ trang 99,99% 111,200 112,900 Nữ trang 99% 107,282 111,782 Nữ trang 68% 70,029 76,929 Nữ trang 41,7% 40,334 47,234

Giá vàng thế giới hôm nay 9/6/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 ngày 9/6 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3311,04 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua, tăng nhẹ 19,05 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.220 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 108,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 8,64 triệu đồng/lượng.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng giao ngay được ghi nhận tăng nhẹ 0,58% so với đầu tuần trước. Những diễn biến này cho thấy thị trường đang giằng co và chưa xác định rõ hướng đi mới, trong khi cả xu hướng tăng dài hạn lẫn khả năng điều chỉnh ngắn hạn đều có cơ sở để phát triển.

Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng vệ thương mại tại Walsh Trading tỏ ra khá bất ngờ khi giá vàng không giảm mạnh hơn trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, ông cho rằng những yếu tố địa chính trị như xung đột Nga - Ukraine khiến giới đầu tư vẫn dè chừng, nhất là vào ngày cuối tuần. Nếu không có diễn biến bất ngờ từ các cuộc xung đột, khả năng giá vàng tăng mạnh trong ngắn hạn là không cao.

Lusk cho rằng thị trường vàng hiện đang ở vùng chưa từng thấy trước đây. Đặc biệt là với những nhà đầu tư cá nhân mới tham gia trong giai đoạn gần đây, họ cần cẩn trọng khi bước vào cuối tháng và cuối quý. Nếu không có thêm động lực mới, lực mua có thể suy yếu và những nhà đầu tư dài hạn sẽ không còn kiên nhẫn giữ giá vàng ở mức cao.

Kevin Grady, Chủ tịch công ty Phoenix Futures and Options cho rằng một trong những lý do khiến vàng vẫn giữ được mức giá cao là do tâm lý lo ngại xoay quanh xếp hạng tín dụng của Mỹ. Dù không ai nghĩ nước Mỹ sẽ vỡ nợ, nhưng chỉ riêng việc có khả năng đó đã khiến nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến các kênh đầu tư thay thế như vàng.

Trong ngắn hạn, Grady cho rằng giá vàng sẽ giữ được mốc đáy thiết lập vào tháng 5, trừ khi có biến động lớn từ các thỏa thuận thương mại sắp tới. Ông cho rằng nếu Mỹ đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc, ảnh hưởng đến giá vàng sẽ lớn hơn nhiều so với nếu thỏa thuận là với các quốc gia như Việt Nam. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng là yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi sát, vì đây là một chỉ báo lớn về tâm lý và kỳ vọng lãi suất.

Nhiều nhà đầu tư dài hạn đang đứng ngoài chờ đợi, và chỉ sẵn sàng mua vàng khi giá vàng lùi về các mốc thấp như đáy tháng 4 hoặc tháng 5. Trước mắt, họ cần một tín hiệu rõ ràng hơn về hướng đi của thị trường.

Giờ đây, sự chú ý của thị trường chuyển sang dữ liệu lạm phát với chỉ số CPI tháng 5 sẽ được công bố trong tuần tới. Nếu CPI cao hơn dự đoán, đồng USD có thể tăng giá và khiến kỳ vọng giảm lãi suất của Fed giảm đi, từ đó gây áp lực lên vàng. Ngược lại, nếu lạm phát yếu hơn kỳ vọng, vàng có thể được hỗ trợ tăng giá.

Grady cho rằng giá năng lượng là yếu tố cốt lõi trong cấu trúc lạm phát hiện tại. Khi giá năng lượng giảm, lạm phát hạ nhiệt và các mặt hàng khác cũng giảm theo. Do đó, giá vàng trong thời gian tới sẽ phản ứng khá rõ rệt theo diễn biến của các số liệu này.

Dự báo giá vàng

Ở chiều hướng tích cực, ông Rich Checkan Chủ tịch và COO của công ty tư vấn tài sản Asset Strategies International tin rằng giá vàng đang được hỗ trợ bởi động lực tăng giá.

Ông dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, nhờ vào đồng USD yếu hơn, các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ ở Trung Đông và Ukraine, hệ quả từ các chính sách thuế quan, và cả ảnh hưởng từ một dự luật lớn đang được thông qua tại Thượng viện Mỹ có thể làm gia tăng nợ công và lạm phát.

Ông Darin Newsom, nhà phân tích cấp cao tại Barchart.com, tin rằng dù có thể xuất hiện những đợt điều chỉnh ngắn hạn, vàng vẫn sẽ giữ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn đối với các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư dài hạn.

Ông Tom Bruce, chuyên gia đầu tư vĩ mô tại Tanglewood Total Wealth Management, nhận định rằng giá vàng đang giao dịch ổn định trong biên độ từ 3.200 đến 3.400 USD/ounce. Nhà đầu tư nên cân nhắc mua vàng khi giá xuống thấp, vì xu hướng dài hạn vẫn là tăng, nhờ lực mua bền vững từ các tổ chức và ngân hàng trung ương trong bối cảnh họ đang giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng có thể gặp áp lực bán trong tuần tới. Theo ông, đồng USD đang mạnh lên nhờ các dữ liệu việc làm khả quan và kỳ vọng rằng chỉ số CPI sắp công bố cũng sẽ cao. Ông nhận định giá vàng đã tiệm cận ngưỡng 3.400 USD nhưng không thể vượt qua, vì vậy giá có thể giảm trở lại mốc 3.300 USD.

Chuyên gia Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cho rằng giá vàng có thể đang bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm, dù xu hướng dài hạn từ tháng 8 năm 2018 đến nay vẫn là xu hướng tăng.

Theo ông, đợt tăng giá từ mốc 2.148,4 USD/ounce đã đạt nhiều mục tiêu kỹ thuật mà ông từng dự đoán trước đó. Tuy nhiên, hiện tại các xu hướng trung và dài hạn đều đang trong trạng thái "chờ", tức chưa có tín hiệu rõ ràng để xác định hướng đi tiếp theo.

Theo chuyên gia phân tích Lukman Otunuga của FXTM, nếu giá vàng duy trì dưới 3.400 USD thì phe bán vẫn đang chiếm ưu thế. Nếu giá tụt xuống dưới 3.360 USD, khả năng giảm tiếp về 3.300 USD, thậm chí 3.000 USD là có thể xảy ra. Ngược lại, nếu muốn lấy lại thế chủ động, phe mua cần đẩy giá vượt trở lại mốc 3.360 và xa hơn là 3.400 USD.