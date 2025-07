Thời sự HĐND Nghệ An chất vấn trách nhiệm cải thiện môi trường đầu tư, nâng thứ hạng PCI Đây là một trong những nội dung được cử tri và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Quang cảnh phiên làm việc sáng 10/7 tại Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Sáng 10/7, Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Vì sao PCI thiếu đột phá?

HĐND tỉnh tiến hành chất vấn việc thực hiện các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khắc phục các hạn chế và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Người trả lời chính là Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải. Lãnh đạo các sở, ngành liên quan trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đây là một trong những nội dung được cử tri và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, khi kết quả PCI năm 2024 tiếp tục cho thấy những mặt tích cực đan xen hạn chế, đòi hỏi các cấp chính quyền cần hành động quyết liệt và thực chất hơn.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải là người trả lời chính. Ảnh: Thành Cường

Theo báo cáo trình kỳ họp, năm 2024, Nghệ An đạt 66,48 điểm PCI, tăng nhẹ 0,76 điểm so với năm 2023. Tuy nhiên, tỉnh vẫn giữ nguyên vị trí thứ 44/63 trên bảng xếp hạng toàn quốc, một kết quả khiến nhiều đại biểu băn khoăn.

Dù đã duy trì vị trí thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ, xếp sau Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) và Thanh Hóa nhưng khoảng cách giữa Nghệ An với các tỉnh dẫn đầu là khá lớn. So với tỉnh Hải Phòng, địa phương đứng đầu cả nước, Nghệ An kém 8,36 điểm; so với Bà Rịa - Vũng Tàu (top 5) kém 4,69 điểm.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Nghệ An trong giai đoạn 2021 -2024 so với cả nước. Đồ họa: Thành Duy

Trong số 10 chỉ số thành phần, tỉnh có 2 chỉ số đạt thứ hạng cao là Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Tiếp cận đất đai đều xếp thứ 7. Đặc biệt, chỉ số Tiếp cận đất đai có bước nhảy vọt khi tăng 48 bậc so với năm 2023, nhờ thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 12 ngày; tỷ lệ doanh nghiệp không gặp cản trở trong mở rộng mặt bằng tăng từ 27% lên 41%; tình trạng thiếu quỹ đất sạch được cải thiện rõ rệt. Đây là dấu hiệu tích cực, thể hiện nỗ lực của chính quyền trong tháo gỡ nút thắt hạ tầng cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, các chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, Chi phí không chính thức và Gia nhập thị trường cũng có sự chuyển biến. Tỷ lệ doanh nghiệp phải chi phí “ngoài luồng” cho một số thủ tục hành chính giảm xuống so với mặt bằng chung cả nước, một tín hiệu cho thấy công tác chấn chỉnh kỷ cương, chống nhũng nhiễu bước đầu có tác dụng.

Đại biểu Nguyễn Đức Hồng - Tổ đại biểu số 8 phát biểu chất vấn. Ảnh: Thành Cường

Tuy nhiên, bức tranh PCI của Nghệ An năm nay vẫn còn những gam màu xám. Hàng loạt chỉ số quan trọng sụt giảm về điểm số lẫn thứ hạng. Chỉ số Minh bạch, vốn là nền tảng của một môi trường đầu tư lành mạnh, tụt tới 51 bậc, xếp thứ 59/63.

Chỉ số Đào tạo lao động cũng tiếp tục tụt hạng, đứng thứ 55 cả nước. Chỉ 34% doanh nghiệp đánh giá lao động địa phương đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, thấp hơn nhiều so với mức trung vị cả nước 54%). Tình trạng thiếu hụt lao động kỹ năng, đặc biệt trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, tiếp tục là lực cản lớn với dòng vốn đầu tư.

Nỗi lo về chất lượng cải cách hành chính cũng được nhiều đại biểu đặt ra khi chỉ số Chi phí thời gian tiếp tục giảm. Năm 2024 là năm thứ ba liên tiếp Nghệ An tụt hạng ở tiêu chí này. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết thủ tục hành chính số giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đều thấp hơn so với trung vị cả nước.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại phiên chất vấn. Ảnh: Thành Cường

Điều đáng lo hơn là sự thiếu nhất quán trong thực thi chính sách. Theo kết quả khảo sát PCI, chỉ 19% doanh nghiệp cho rằng chủ trương, chính sách của tỉnh với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động là ổn định và nhất quán, con số này giảm mạnh so với 42% của năm trước. Có tới 68% doanh nghiệp đánh giá chính quyền huyện, thị xã (cũ) không thực hiện đúng chủ trương, chính sách của lãnh đạo tỉnh.

Từ góc độ dài hạn, sau hơn một thập niên thực hiện Đề án cải thiện PCI, điểm số của tỉnh có xu hướng tăng ổn định. Tuy nhiên, sự thiếu đồng đều giữa các chỉ số thành phần dẫn đến thiếu đột phá và sự sụt giảm về xếp hạng trong những năm gần đây đang đặt ra nhiều yêu cầu cải cách cấp thiết hơn.

