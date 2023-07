Huấn luyện viên Việt Nam tuyên bố sẵn sàng đấu Thái Lan ở bán kết; Chelsea chốt giá bán Lukaku cho Inter Milan

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đại thắng 6-0, Huấn luyện viên Việt Nam tuyên bố đanh thép, sẵn sàng đấu Thái Lan ở bán kết

Huấn luyện viên đội U19 nữ Việt Nam Akira Ijiri đã phát biểu đầy tự tin sau khi cùng các học trò tiến vào bán kết giải U19 nữ Đông Nam Á.

Ở lượt trận thứ hai bảng B giải U19 nữ Đông Nam Á, U19 nữ Việt Nam đã có một chiến thắng rất đậm trước Malaysia với tỷ số 6-0. Ngọc Minh Chuyên là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với một cú hat-trick.

Chiến thắng ấn tượng giúp U19 nữ Việt Nam chính thức vào bán kết với suất nhất bảng, đạt hiệu số ấn tượng với 11 bàn thắng sau 2 lượt trận và vẫn chưa để thủng lưới.

U19 nữ Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á theo cách dễ dàng.

Sau khi đoạt vé đi tiếp, Huấn luyện viên Akira Ijiri bên phía U19 nữ Việt Nam đã phát biểu tỏ vẻ hài lòng với cách mà các học trò đánh bại Malaysia. Vị thuyền trưởng người Nhật cũng gửi "chiến thư" tới đối thủ ở vòng bán kết và khẳng định quyết tâm giành chiến thắng.

"Ở hiệp 1, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi chưa ghi được bàn thắng. Nhưng sau khi mở được tỷ số, mọi chuyện đã dễ dàng hơn để ghi thêm những bàn thắng. Từ đó, chúng tôi đã đạt được mục tiêu giành chiến thắng với tỷ số đậm và giành vé vào bán kết. Về đối thủ ở bán kết, gặp đội nào cũng như vậy thôi. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị cho trận đấu tới và vẫn hướng đến mục tiêu chiến thắng".

Với cục diện hiện tại, khả năng rất cao đối thủ của U19 nữ Việt Nam ở bán kết sẽ là Thái Lan. Lý do là bởi U19 nữ Thái Lan được đánh giá cao hơn so với Myanmar ở lượt cuối bảng C. Chỉ cần hoà là Thái Lan sẽ bảo vệ ngôi đầu bảng để tiến vào bán kết.

Theo phân nhánh ở giải U19 nữ châu Á, đội nhất bảng B (U19 nữ Việt Nam) sẽ gặp đội nhất bảng C ở bán kết, trong khi đó đội nhất bảng A (chủ nhà Indonesia) sẽ gặp đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (hiện chưa được xác định).

Hai cặp đấu vòng bán kết sẽ diễn ra ngày 13/7 tới.

Cúp Quốc gia 2023: Bình Định và Thanh Hoá giành vé vào tứ kết

Hai đội chủ nhà đều giành chiến thắng để tiến vào tứ kết Cúp Quốc gia trong loạt trận vòng 1/8 diễn ra ngày 10/7, Bình Định thắng Hà Tĩnh 2-1 còn Thanh Hoá đánh bại Phù Đổng 1-0.

Trên sân nhà Quy Nhơn, Bình Định nhập cuộc đầy khí thế trước Hà Tĩnh và có bàn mở tỷ số ngay phút 11. Tiền đạo Văn Thành xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc khiến thủ môn Thanh Tùng chôn chân đứng nhìn.

Tiếp đà hưng phấn, đội chủ nhà liên tục dồn ép đối phương và nhân đôi cách biệt như hệ quả tất yếu. Rafaelson ập vào sút bồi tung lưới Hà Tĩnh ở phút 44, sau khi thủ môn Thanh Tùng cản phá cú dứt điểm góc hẹp của Đức Chinh.

Thanh Hoá thắng Phù Đổng 1-0. Ảnh: CLB

Sang hiệp 2, Bình Định chơi phòng ngự phản công và được thi đấu hơn người từ phút 70 khi trung vệ Văn Hạnh nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Rafaelson. Dẫu vậy, đội chủ nhà lại không thể ghi thêm bàn thắng.

Ngược lại, Hà Tĩnh vùng lên với tinh thần không còn gì để mất và có bàn thắng danh dự ở phút 84. Diallo thực hiện thành công quả phạt đền, sau khi Adrian Schmidt phạm lỗi với Quang Nam trong vòng cấm.

Chung cuộc, Bình Định giành chiến thắng 2-1 trước Hà Tĩnh. Đương kim á quân Cúp Quốc gia sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Viettel FC – Nam Định ở bán kết.

Trong trận đấu cùng giờ, Thanh Hoá và Phù Đổng đã tạo ra màn so tài hấp dẫn. Đội khách dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã chơi sòng phẳng trước đại diện V-League.

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 39 khi Quốc Phương kiếm về quả phạt đền sau tình huống khuấy đảo trong vòng cấm Phù Đổng. Thanh Bình lạnh lùng ghi bàn trên chấm 11m giúp Thanh Hoá giành chiến thắng 1-0.

Thầy trò Huấn luyện viên Velizar Popov tiến vào bán kết Cúp Quốc gia 2023 và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu Hoàng Anh Gia Lai - PVF Công An Nhân Dân.

Chelsea chốt giá bán Lukaku cho Inter Milan

Theo trang 90min, Chelsea chỉ chấp nhận bán tiền đạo Romelu Lukaku trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023 nếu có Câu lạc bộ nào chịu chi ra số tiền 40 triệu bảng.

Cách đây 2 năm, Chelsea phải bỏ ra số tiền lên tới 97,5 triệu bảng để mua Lukaku từ Inter Milan. Tuy nhiên, ở mùa giải đầu tiên “tái hôn” với đội chủ sân Stamford Bridge, tiền đạo người Bỉ không chứng tỏ được giá trị của mình.

Mùa giải vừa qua, Lukaku bị đem cho Inter Milan mượn. Hiện tại, cầu thủ 30 tuổi đã trở lại trung tâm huấn luyện Cobham để tập luyện cùng các đồng đội ở Chelsea.

Chelsea chỉ bán Lukaku với giá 40 triệu bảng.

Mặc dù vậy, tân Huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã quyết định loại Lukaku khỏi kế hoạch lâu dài của mình ở Chelsea. Vì vậy, ông chủ Todd Boehly đã quyết định bán tuyển thủ Bỉ.

Thời gian qua, Lukaku nhận được sự quan tâm của Inter, Juventus và một số Câu lạc bộ ở Ả Rập Saudi. Thế nhưng, cầu thủ sinh năm 1993 không muốn chuyển sang chơi bóng tại Tây Á.

Cách đây vài ngày, Inter hỏi mua lại Lukaku với giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên, Chelsea đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của á quân Champions League.

Theo tiết lộ của trang 90min, Chelsea chỉ chấp nhận bán Lukaku nếu Inter hay bất cứ Câu lạc bộ nào chồng đủ 40 triệu bảng lên bàn đàm phán.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói gì sau thất bại của Đội tuyển nữ Việt Nam?

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những chia sẻ thẳng thắn sau thất bại 0-2 của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam trước Đội tuyển nữ New Zealand ở trận giao hữu trước thềm Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023.

"Tôi thấy các cầu thủ đã cố gắng hết sức, nhưng động tác xử lý vẫn còn nặng nề, chưa thanh thoát", Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu. "Tôi sẽ phải điều chỉnh để các cầu thủ phải nhanh hơn, các động tác xử lý phải tốc độ hơn. Khả năng chuyền bóng cũng chưa tốt, cần phải khắc phục." Tuy nhiên, nhà cầm quân 72 tuổi cho biết ông hài lòng về thể lực của các cầu thủ.

Niềm vui của cầu thủ New Zealand ở trận thắng Tuyển nữ Việt Nam. Nguồn: AP

Nhận xét về Đội tuyển Nữ New Zealand, ông Chung nói: "New Zealand đang khát khao giành chiến thắng trước khi Vòng Chung kết bóng đá nữ Thế giới bắt đầu. Họ chơi áp sát, sẵn sàng va chạm quyết liệt và tận dụng tầm vóc để gây ra những nguy hiểm về bóng bổng. Đây là một tập thể khá đồng đều, không thiên về bất cứ cá nhân nào cả."

Trong trận đấu này, hai bàn thua mà Đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận đều diễn ra trong hiệp 1 sau các pha dứt điểm của CJ Bott (phút 17) và Jacqui Hand (phút 44).