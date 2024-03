Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2) do JICA tài trợ là một dự án có ý nghĩa lớn ở Nghệ An, kinh phí 5.705 tỷ đồng, phục vụ tưới cho 27.656 ha đất nông nghiệp của các huyện Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai.

Sáng 22/3, tại công trình đầu mối đập dâng Đô Lương ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2). Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp-Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam.

Tham dự lễ khánh thành, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Văn Đệ-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện các ban, ngành.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành dự án. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An là 1 trong 2 hệ thống thủy lợi lớn, trải dài trên 4 huyện và 1 thị xã; chiếm 25% tổng diện tích canh tác được tưới (cấp nước tưới cho hơn 28.000 ha đất sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho gần 1 triệu nhân khẩu).

Công trình xây dựng từ năm 1930 đến năm 1937, nên đã bị xuống cấp trầm trọng, khả năng cấp nước bị giảm sút, thiếu ổn định, không đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác.

Công trình đập đầu mối ba ra Đô Lương. Ảnh: Văn Trường

Được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, năm 2012, dự án đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định đầu tư dự án, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương và tỉnh Nghệ An. Năm 2016, dự án được khởi công xây dựng và hoàn thành trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Trường

Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An -JICA2 do (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư), bao gồm nâng cấp hệ thống tưới; đập dâng Đô Lương, cống Tràng Sơn, kênh chính, kênh nhánh cấp 1, 2, 3, các công trình trên kênh, cấp hệ thống tiêu, nạo vét 3 trục tiêu và mở rộng cống Diễn Thành. Dự án do Công ty TNHH Hoà Hiệp và một số nhà thầu thi công.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các nhà thầu, các đơn vị liên quan và toàn thể người lao động đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Văn Trường

Sau khi đưa vào sử dụng, dự án thuỷ lợi này đảm bảo tưới ổn định cho 27.656 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt thuộc địa bàn các huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai. Dự án còn giảm ngập úng cho 1.920 ha vùng trũng 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu. Nhờ dự án làm tăng thêm sản lượng lương thực (khoảng 134.000 tấn/năm).

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: Văn Trường

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các nhà thầu, các đơn vị liên quan và toàn thể người lao động đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ. Để phát huy hiệu quả của dự án, đồng chí đề nghị: Sở Nông nghiệp và PTNT là chủ đầu tư dự án tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện những tồn tại (nếu có) trong thời gian bảo hành công trình để đảm bảo chất lượng công trình.

Kênh dẫn ba ra Đô Lương. Ảnh: Văn Trường

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An quản lý, khai thác công trình có hiệu quả đảm bảo phục vụ sản xuất, an toàn. UBND các huyện, thị phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An thực hiện phương án khai thác, bảo vệ và tuyên truyền để người dân, chính quyền các xã cùng tham gia, bảo vệ, sử dụng công trình hiệu quả.