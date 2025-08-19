Pháp luật Lỗi dừng, đỗ xe trên vỉa hè bị xử phạt như thế nào? Chị T.T.H, trú tại phường Thành Vinh, hỏi: Việc dừng, đỗ xe trên vỉa hè như thế nào là đúng quy định? Nếu vi phạm thì mức xử phạt hiện nay là bao nhiêu?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu đỗ xe trên vỉa hè trái quy định; đỗ không sát lề đường hoặc vỉa hè bên phải theo chiều đi; hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét.

Mức phạt này cũng được áp dụng với các hành vi như đỗ xe trên phần đường dành riêng cho xe buýt, đỗ trên miệng cống thoát nước, miệng hầm điện cao thế, hay tại khu vực có biển "Cấm đỗ xe", "Cấm dừng và đỗ xe".

Đối với xe máy, theo điểm d khoản 2 Điều 7 của cùng nghị định, hành vi đỗ xe trái phép trên vỉa hè hoặc lòng đường, cũng như việc dừng, đỗ gây cản trở giao thông, sẽ bị xử phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Ảnh minh họa.

Lực lượng CSGT lưu ý rằng khi dừng hoặc đỗ xe trong khu vực đô thị, người điều khiển phương tiện phải đảm bảo xe được đặt sát lề đường hoặc vỉa hè bên phải theo chiều đi; bánh xe gần nhất không được cách lề quá 0,25 mét; đồng thời không gây cản trở hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

Trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc buộc phải dừng, đỗ do yếu tố bất khả kháng, tài xế cần bật đèn cảnh báo khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo phía sau xe để đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tránh đỗ xe ở các vị trí bị cấm như: bên trái đường một chiều, trên cầu, dưới gầm cầu vượt, song song với xe khác đang dừng hoặc đỗ, trên phần đường dành cho người đi bộ, trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức, khu vực che khuất biển báo giao thông hoặc đèn tín hiệu, trên miệng cống, lòng đường hoặc vỉa hè.