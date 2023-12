Màn trình diễn ấn tượng của Hồ Văn Cường trong màu áo CLB Công an Hà Nội

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đầu quân cho Câu lạc bộ Công an Hà Nội từ tháng 10/2023, tuy nhiên, cho đến hôm qua (15/12), hậu vệ Hồ Văn Cường mới có trận đấu chính thức đầu tiên cho đội bóng ngành Công an.

Tối 15/12, Câu lạc bộ Công an Hà Nội có cuộc tiếp đội bóng mới lên hạng Quảng Nam. Tuy đội bóng ngành Công an để lại sự thất vọng lớn về kết quả, cũng như về mặt lối chơi, nhưng Hồ Văn Cường có thể xem là điểm sáng hiếm hoi trong tập thể của huấn luyện viên Gong Oh Kyun.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, không khó để Hồ Văn Cường chiếm 1 suất đá chính tại Câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Hậu vệ Hồ Văn Cường có trận đấu đầu tiên trong màu áo Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ảnh: Hải Hoàng

Trước đó, khi mới gia nhập Câu lạc bộ Công an Hà Nội, giới chuyên môn e ngại cầu thủ người Nghệ An sẽ khó có cơ hội đá chính, bởi lẽ vị trí của Hồ Văn Cường là nơi có nhiều sự cạnh tranh nhất trong đội hình của Công an Hà Nội.

Hồ Tấn Tài, La Nguyễn Bảo Trung, Vũ Văn Thanh, đó là những gương mặt Hồ Văn Cường phải vượt qua để chiếm lấy suất đá chính bên hành lang biên phải. Với một cầu thủ còn rất trẻ và chỉ mới có 1 năm kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường V.League như Văn Cường, mục tiêu đó dường như là bất khả thi.

Những trận đấu trước, Hồ Văn Cường phải ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội thi đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, bước ngoặt của Hồ Văn Cường trong màu áo Công an Hà Nội là sự có mặt của chiến lược gia người Hàn Quốc - ông Gong Oh Kyun.

Kể từ khi nhà cầm quân người Hàn dẫn dắt Câu lạc bộ Công an Hà Nội, ông bắt đầu tạo ra hàng loạt sự xáo trộn về vị trí thi đấu của các cầu thủ. Hồ Tấn Tài được thử nghiệm đá tiền vệ trung tâm, trong khi Văn Thanh lại được nhô cao đá tiền đạo trái. Điều này khiến vị trí hậu vệ biên phải chỉ còn là sự cạnh tranh của Hồ Văn Cường và La Nguyễn Bảo Trung.

Hồ Văn Cường luôn thi đấu nhiệt huyết trên sân mỗi khi được trao cơ hội. Ảnh: Hải Hoàng

La Nguyễn Bảo Trung được huấn luyện viên Gong Oh Kyun trao cơ hội đá chính trong 3 trận đấu liên tiếp ở cúp Quốc gia lẫn V.League. Tuy nhiên, màn trình diễn không ổn định đã khiến Bảo Trung phải nhường lại vị trí cho Hồ Văn Cường ở trận gặp Quảng Nam tại vòng 6 V.League 2023/2024. Trải qua 7 trận đấu kể từ đầu mùa, đây mới là lần đầu tiên Hồ Văn Cường được xuất phát trong đội hình chính của Câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Ở trong một tập thể đầy sao, Hồ Văn Cường không bị áp lực tâm lý đè nặng. Cầu thủ sinh năm 2003 chơi năng nổ, nhiệt huyết, lên công về thủ nhịp nhàng. Ở khâu tấn công, Hồ Văn Cường cùng Quang Hải khiến hàng phòng ngự của Quảng Nam bở hơi tai trong những tình huống phối hợp tam giác ở đáy biên.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng thủ, hậu vệ Hồ Văn Cường thường xuyên dâng lên để hỗ trợ tấn công. Ảnh: Hải Hoàng

Lẽ ra Hồ Văn Cường đã có pha kiến tạo thành bàn đầu tiên cho đội bóng mới nếu như Geovane không bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc ở phút 49, sau pha đánh đầu thiếu chính xác trong tư thế không bị ai kèm.

Từ đầu mùa đến nay, phong độ của Hồ Văn Cường luôn bị đặt dấu hỏi. Nhưng 90 phút trước Quảng Nam là câu trả lời dành cho giới chuyên môn. Ở cấp độ đội tuyển, huấn luyện viên Philippe Troussier cũng yên tâm hơn, khi học trò cưng có màn thể hiện ấn tượng, phần nào giúp nhà cầm quân người Pháp xua tan nỗi lo về bài toán cánh phải của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 tới đây.