Pháp luật Mòn mỏi chờ sổ đỏ suốt hơn 2 thập kỷ: Cảnh ngộ của 13 hộ dân phường Thành Vinh Hơn 20 năm nay, 13 hộ dân tại Tổ 9, khối 11, phường Thành Vinh (phường Cửa Nam trước đây), thuộc khu tập thể Công ty CP Tổng Công ty Giao thông vận tải và Thương mại (GTVT&TM) Nghệ An, sống chật vật trong những căn hộ tập thể cũ mà chưa được cấp sổ đỏ.

Sống trong cảnh chật vật

Khu tập thể mà các hộ dân tại Tổ 9, khối 11, phường Thành Vinh (phường Cửa Nam - TP. Vinh cũ) đang sinh sống, nguyên là tập thể của Công ty CP Tổng Công ty GTVT&TM Nghệ An (trước đây là Công ty Vận tải đường thủy Nghệ An, rồi lại đổi tên thành Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Nghệ An).

Năm 1965, Công ty Vận tải đường thủy Nghệ An được UBND tỉnh giao đất không thu tiền sử dụng đất tại phường Cửa Nam để xây trụ sở làm việc và nhà tập thể cho cán bộ, công nhân viên. Năm 1990, công ty đã thanh lý, bán hóa giá nhà ở tập thể cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng để ở tại chỗ.

Khu tập thể cũ mà 13 hộ dân Tổ 9, khối 11, phường Thành Vinh đang sinh sống. Ảnh: Tiến Đông

Đến năm 2004, khi công ty này tiến hành xây dựng Trung tâm Đào tạo lái xe, đã thỏa thuận sẽ xây dựng nhà ở mới cho 13 hộ dân (lúc này nhà tập thể đang nằm giữa khu đất), và các hộ dân có trách nhiệm bàn giao lại nhà tập thể cũ cho công ty để làm sân tập lái.

Sau này, khi UBND tỉnh phê duyệt mặt bằng tổng thể và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Đào tạo lái xe thì cấp chung 1 giấy bao gồm cả khu vực có nhà tập thể của các hộ dân. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp đó có tổng diện tích 9.575,8m2, trong đó, diện tích sử dụng làm Trung tâm Đào tạo lái xe khoảng 7.687,8m2, còn diện tích nhà ở của các hộ dân và đường đi khoảng 1.888m2.

Bà Thái Thị Dung - một trong số các hộ dân tại khu tập thể này cho biết: Khi Công ty hóa giá nhà tập thể, gia đình đã nộp 350.000 đồng cho công ty. Cứ nghĩ rằng, sau khi mua nhà sẽ được cấp sổ đỏ, nhưng đến nay đã tròn 35 năm kể từ khi mua và hơn 20 năm từ khi được vận động di dời để nhường đất xây dựng Trung tâm Đào tạo lái xe, chúng tôi vẫn chưa được cầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Bà Thái Thị Dung - một trong những hộ dân ở khu tập thể này mong muốn được sớm cấp sổ đỏ. Ảnh: Tiến Đông

Bà Võ Thị Bích Hợi - một trong số những người được các hộ dân cử làm đại diện để kiến nghị với cơ quan chức năng cho biết: Các hộ dân ở đây đa phần là công nhân của Công ty Vận tải đường thủy Nghệ An trước đây. Có những hộ cha mẹ trước là công nhân của công ty, nay cha mẹ đã mất thì con cái tiếp tục ở trong nhà tập thể này. Tuy nhiên, do chưa có sổ đỏ nên cuộc sống lúc nào cũng chật vật. Con cái nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động cũng không có sổ đỏ để vay mượn ngân hàng. Nhiều nhà bị xuống cấp thì cũng chỉ chắp vá tạm bợ chứ không thể sửa chữa hay xây mới được.

"Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên phía công ty (trước đây), cũng như chính quyền địa phương (hiện tại), khi thì được trả lời rằng, do đất đang nằm trong sổ đỏ chung của công ty nên không giải quyết được. Nhưng đến nay, khi công ty đã làm thủ tục trả lại đất cho địa phương quản lý nhưng chờ mãi cũng chưa biết khi nào mới có được sổ đỏ”, bà Hợi cho biết thêm.

Sau hơn 20 năm chuyển vị trí dãy tập thể, các hộ dân đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: Tiến Đông

Đồng thời, bà Hợi cũng chia sẻ, các hộ dân sống trong khu tập thể này hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn. Có trường hợp nhà hai mẹ con, thì người con bị nhiễm chất độc da cam, trước đây có nhà hảo tâm muốn hỗ trợ kinh phí xây nhà cho, nhưng vì không có sổ đỏ nên không thể có Giấy phép xây dựng. Cuối cùng, nhà hảo tâm đành rút lui.

Cần đẩy nhanh tiến độ giao đất và cấp sổ cho người dân

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây Công ty CP Tổng Công ty GTVT&TM Nghệ An đã lập quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/500 Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới tại phường Cửa Nam (cũ) và được UBND tỉnh phê duyệt bản vẽ từ ngày 22/2/2005.

Theo quy hoạch được duyệt, dự án gồm 7 hạng mục công trình: Nhà bảo vệ; Trạm biến thế; Nhà làm việc; Nhà ăn kiêm nhà nghỉ CBCNV; Ga-ra để xe; Bãi tập lái xe ô tô; Bãi tập lái xe máy. Tuy nhiên, do trên khu đất quy hoạch có dãy nhà ở tập thể mà công ty đã bán hóa giá cho 13 hộ dân từ năm 1990 nên công trình nhà ăn kiêm nhà nghỉ CBCNV không thực hiện được. Năm 2017, sau khi có hướng dẫn của Sở TN&MT Nghệ An (nay là Sở NN&MT Nghệ An), Công ty CP Tổng Công ty GTVT&TM Nghệ An đã làm tờ trình xin điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Đào tạo lái xe để thu hồi và giao đất cho 13 hộ dân có nhà ở riêng.

Đến ngày 31/10/2017, UBND tỉnh đã có Văn bản số 8428/UBND-CN đồng ý cho phép Công ty CP Tổng Công ty GTVT&TM Nghệ An làm các thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo hiện trạng thực tế sử dụng, bỏ khu đất tập thể ra khỏi ranh giới dự án.

Khu tập thể của các hộ dân đã được bóc tách khỏi quy hoạch Trung tâm Đào tạo lái xe. Ảnh: Tiến Đông

Ngày 10/1/2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND, về việc phê duyệt điều chỉnh mặt bằng quy hoạch tổng thể Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại phường Cửa Nam. Trong đó, đã bỏ phần đất có dãy nhà tập thể mà 13 hộ dân sinh sống ra khỏi quy hoạch tổng thể.

Sau khi các thủ tục bóc tách phần đất của khu tập thể nói trên được hoàn tất, phần đất 1.849,7m2 này đã được giao về cho UBND TP. Vinh (thời điểm đó), quản lý để làm các bước tiếp theo.

Đến ngày 7/8/2024, UBND phường Cửa Nam lúc bấy giờ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện xử lý khu tập thể này để chỉnh trang đô thị và quy hoạch xây dựng lại nhằm đảm bảo nơi ăn chỗ ở cho các hộ dân.

Trích kế hoạch thực hiện xử lý khu tập thể Công ty CP Tổng công ty GTVT&TM Nghệ An của phường Cửa Nam trước đây. Ảnh: Tiến Đông

Theo kế hoạch này thì UBND phường Cửa Nam sẽ hợp đồng với đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, lập quy hoạch dự án, lập chủ trương đầu tư trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ như: cắm mốc quy hoạch được duyệt, trích đo khu đất quy hoạch; trình xin ý kiến về nghĩa vụ tài chính khi giao đất; trình phê duyệt giá đất cụ thể; lập phương án giao đất... tiến tới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tuy vậy, đến thời điểm này, mọi việc vẫn chưa thực hiện được. Và điều mà bà Võ Thị Bích Hợi cũng như các hộ dân trong khu tập thể này lo lắng chính là việc khi bảng giá đất trên địa bàn tỉnh đã thay đổi, chi phí mà các hộ dân phải bỏ ra khi được giao đất có thể sẽ lớn hơn nhiều so với trước đây.