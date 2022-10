Nghệ An kiểm tra việc chấp hành quy định về chống khai thác thủy sản trái phép

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị đã chung tay hướng về đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi lũ quét ở Kỳ Sơn.

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao việc các cơ quan báo chí đã tích cực kết nối, tổ chức hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với bà con các địa phương trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lũ.

(Baonghean.vn) - Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa to liên tục trên diện rộng tại địa bàn các xã, thị của huyện miền núi rẻo cao Tương Dương, khiến một số địa phương như Tam Quang, Tam Đình, Tam Thái, Xá Lượng, Lượng Minh… có nhiều nhà bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao. Để giảm thiểu thiệt hại cho người dân, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tháo dỡ nhà cửa, di dời đồ đạc đến nơi an toàn.

(Baonghean.vn) - Mùa giải V.League 2022 đã trôi qua 17 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ có 22 điểm sau 16 trận. Phía trước, Sông Lam Nghệ An vẫn còn 8 trận chưa thi đấu.

(Baonghean.vn) - Trong số những cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thị Ánh Lâm (SN 1991) là một trường hợp đặc biệt. Ánh Lâm là cán bộ công đoàn chuyên trách duy nhất được phân công về phụ trách công đoàn ở một doanh nghiệp FDI đông công nhân lao động. Với đam mê, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, chị trở thành một hình mẫu cán bộ công đoàn lý tưởng khiến nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ.

(Baonghean.vn) - Để phục vụ công tác cứu hộ và đi lại cho người dân qua các bản bị thiệt hại do lũ quét, một cây cầu khỉ vừa được lắp thêm.

(Baonghean.vn) - Tại hội thảo giới thiệu bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số diễn ra ngày 4/10 do sở thông tin truyền thông Nghệ An phối hợp với Tập đoàn công nghệ Bkav tổ chức, ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Bkav cho rằng, chuyển đổi số ở Nghệ An đang mức trung bình, cần một phương pháp đúng để thay đổi.