Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(Baonghean.vn) - Chỉ còn 3 ngày nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được tổ chức với sự tham gia của hơn 30.000 học sinh trong toàn tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã cơ bản được hoàn tất để tạo thuận lợi nhất cho các thí sinh dự thi.

Giữ chân học trò

Đến thời điểm này, lớp học của thầy giáo Bùi May A - Trường PT Dân tộc bán trú THCS Nga My (huyện Tương Dương) vẫn tổ chức dạy học bình thường. Tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại, nhiều tiết dạy còn kéo dài đến cuối buổi chiều, cả thầy và trò đều miệt mài để ôn lại các kiến thức cũ.

Thầy giáo Bùi May A là một những giáo viên có nhiều năm dạy Toán lớp 9 - lớp cuối cấp và trực tiếp ôn thi cho học sinh lớp 10 nên có rất nhiều kinh nghiệm. Những ngày cuối cùng của năm học, bên cạnh niềm vui khi năm nay trường có đến 14 học sinh đăng ký thi vào trường nội trú tỉnh thì thầy vẫn có những nỗi lo riêng bởi học trò Nga My so với mặt bằng chung của huyện, cả tỉnh còn thấp. Chính vì thế, dù hiện tại đã kết thúc năm học, hầu hết học sinh đã nghỉ hè nhưng do có nhiều học sinh thi vào nội trú và một số học sinh thi vào các trường công lập có nguyện vọng được tiếp tục phụ đạo, thầy đã tình nguyện dạy thêm các em.

Tỷ lệ chọi vào các Trường Dân tộc nội trú tỉnh là khá cao và đòi hỏi học sinh cần phải học đều ở cả 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Năm nay, với bộ môn Toán tôi khá mừng vì qua các kỳ thi thử các em có nhiều tiến bộ, có những em thi được trên 8 điểm. Tuy vậy, tôi vẫn bảo các em không chủ quan, dành thời gian để luyện thêm đề, làm quen với các dạng bài vì đây là một kỳ thi khá khó khăn. Thầy giáo Bùi May A - Trường PT Dân tộc bán trú THCS Nga My (huyện Tương Dương)

Nói thêm về điều này, thầy giáo Nguyễn Viết Thông - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường chúng tôi có 93 học sinh lớp 9 nhưng chỉ có 62 học sinh đăng ký thi vào lớp 10, trong đó có 2 học sinh thuộc diện tuyển thẳng (là học sinh người Ơ Đu) và 14 học sinh đăng ký vào trường nội trú của tỉnh. Mặc dù số lượng học sinh đăng ký thi vào lớp 10 khá đông nhưng tình trạng học sinh bỏ thi vẫn khá phổ biến, như các năm trước, có năm lên đến 15 - 20 em. Vì vậy, trước các kỳ thi chuyển cấp, ngoài việc tổ chức ôn tập cho học sinh, giữ chân các em ở lại trường cho đến sát ngày thi thì một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường đó là tìm các giải pháp để động viên các em tham gia thi đầy đủ.

Hiện tất cả giáo viên vẫn ở lại trường. Trong những ngày thi, ban giám hiệu nhà trường gồm hiệu trưởng và hai hiệu phó sẽ cắt cử nhau đến “trực” tại 3 điểm có học sinh nhà trường dự thi gồm Trường THPT Tương Dương 1, 2 và hai trường nội trú ở tỉnh. Các giáo viên cũng cắt cử mỗi điểm trường từ 3 - 4 người để hỗ trợ thí sinh trong quá trình các em dự thi. Riêng giáo viên chủ nhiệm sẽ thực hiện gọi điện nhắc nhở các em 3 lần trước khi thi để các em không quên lịch thi, lưu ý hơn với những em ở với ông bà, bố mẹ đi làm ăn xa.

Việc làm trên cũng đang được nhiều nhà trường tại các huyện miền núi cao thực hiện trước mỗi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Bởi lẽ, từ nhà các học sinh đến điểm thi chính có khi lên tới 50 - 60km nên các em ngại di chuyển. Trong khi đó, tâm lý của nhiều phụ huynh học sinh vùng cao không muốn học lên lớp 10 mà cho con đi làm để kiếm thu nhập. Tình trạng bỏ thi diễn ra khá phổ biến.

Chúng tôi hỗ trợ tối đa trong quá trình học sinh thi vào lớp 10, thậm chí giáo viên còn sẵn sàng làm xe ôm chở các em đến từng điểm thi, lo cho các em từng bữa ăn. Nếu em nào đi chậm, có ý định bỏ thi, chúng tôi sẽ cắt cử giáo viên đến nhà để vừa nhắc nhở, vừa động viên, khuyến khích các em đi thi đầy đủ. Cô giáo Đinh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Châu Cam (Con Cuông)

Hỗ trợ tối đa cho thí sinh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 sẽ được tổ chức vào 2 ngày 5/6/2023 tại 72 điểm thi trên toàn tỉnh. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay với gần 39.000 thí sinh dự thi với 1.639 phòng thi. Các điểm thi được đặt tại các trường THPT với trung bình một trường có một điểm thi. Riêng Trường THPT Hà Huy Tập, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, mỗi trường có 2 điểm thi. Toàn ngành giáo dục đã huy động trên 5.500 người làm công tác nhân sự, trong đó có trên 3.800 làm cán bộ coi thi.

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh là một trong những điểm thi khá đặc biệt vì tất cả các thí sinh dự thi đều đến từ các huyện miền núi cao nên trước kỳ thi gần 2 tuần nhà trường đã tiến hành khảo sát nhu cầu ăn ở của thí sinh và phụ huynh. Trên cơ sở đó nhà trường liên hệ với những khách sạn ở gần trường với mức giá ưu đãi để giới thiệu cho những phụ huynh có nhu cầu. Những học sinh, phụ huynh nào khó khăn, nhà trường tổ chức cho các em ăn, ở tại trường miễn phí.

Năm nay trường chúng tôi có 545 thí sinh đăng ký dự thi, số lượng khá đông so với các năm trước. Tại thời điểm hiện tại, tất cả những phụ huynh có nhu cầu được nghỉ tại ký túc xá của trường đã được bố trí hợp lý. Nhà trường cũng đã huy động hơn 20 tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh trong quá trình dự thi. Trong những ngày thi vì thời tiết nắng nóng, nhà trường cũng đã thuê thêm một số phòng ở sát nhà trường để phụ huynh có thể nghỉ ngơi tạm thời trong khi chờ con đi thi. Anh Trần Đình Huy - Bí thư đoàn Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Tại Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu), trước kỳ thi khoảng 2 tuần, công tác chuẩn bị cho kỳ thi về cơ bản cũng đã hoàn thành như đã in sao đầy đủ giấy báo dự thi để gửi về cho các thí sinh, tổ chức dọn dẹp vệ sinh, kiểm tra lại cơ sở vật chất để khắc phục những hư hỏng. Bên cạnh đó, rà soát lại đội ngũ giáo viên để chuẩn bị đủ cán bộ coi thi và làm các công tác khác liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Dù Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là hoạt động thường niên nhưng chúng tôi vẫn quán triệt giáo viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế của kỳ thi để đảm bảo nghiêm túc, an toàn. Đồng thời, xây dựng các phương án để hỗ trợ tối đa các thí sinh trong quá trình dự thi giúp các em yên tâm, tự tin làm bài. Cô giáo Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu)

Từ tháng 4, Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” từ tháng 4 và trọng điểm là trong tháng 6 với nhiều hoạt động nổi bật như hỗ trợ, hướng dẫn các thí sinh trong quá trình tham gia các kỳ thi.

Ngoài ra, đơn vị đoàn cơ sở và Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ của thí sinh và xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp, ưu tiên đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ cận nghèo… Các đơn vị cũng đã tích cực tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho chương trình, tìm kiếm học bổng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình “Nghị lực mùa thi”; hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh cho biết: Hiện nay tất cả các đoàn cơ sở đã có kế hoạch, chi tiết để tiếp sức cho các thí sinh trong mùa thi năm 2023 với nhiều hoạt động thiết thực và sát với nhu cầu thực tế. Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, tạo môi trường để thanh niên, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và góp phần để giúp cho kỳ thi vào lớp 10 được thành công./.