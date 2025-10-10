Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/10 Họp Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nghệ An hoàn thành việc chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 10/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 10/10, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2025 với các cơ quan trong khối Nội chính.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban tháng 9/2025 với các cơ quan trong khối Nội chính. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 10/10, Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh: Công Kiên

* Thiếu tướng Trần Đức Thuận - đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Khóa XV.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Ảnh: daibieunhandan.vn

* Sáng 10/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An làm việc với UBND xã Con Cuông theo Kế hoạch giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Bảo Hân

* Ngày 10/10, đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc tại các xã Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công tại xã Văn Hiến. Ảnh: TH

* Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực XI, đến hết ngày 9/10/2025, đơn vị đã hoàn thành việc chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178 trên địa bàn Nghệ An.

Cán bộ Sở Tài chính Nghệ An thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: TL

* Sáng 10/10, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với các Tập đoàn công nghệ hàng đầu và doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng suất và bảo mật trong kỷ nguyên AI”.

Đại diện Lenovo Việt Nam trình bày chuyên đề “AI cho mọi người”. Ảnh: Minh Quân

* Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, sáng 10/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Nghệ An- Hà Tĩnh- Quảng Bình phối hợp với Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn kết nối, trao đổi với các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn về triển khai các quy định pháp luật về thuế.

Ông Mai Đình Tú - Phó Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An trả lời các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

* Vừa trải qua đợt mưa lũ nặng nề do hoàn lưu bão số 10 gây ra, nhưng với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, người dân Nghệ An lại tiếp tục gói ghém yêu thương gửi ra miền Bắc. Từ những chiếc bánh chưng xanh thâu đêm bên bếp lửa, đến những suất cơm dã chiến, những phần quà nghĩa tình... Tất cả đã làm ấm lòng đồng bào nơi đang gồng mình vượt qua thiên tai.