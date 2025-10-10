Thời sự Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban với các cơ quan khối Nội chính Sáng 10/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2025 với các cơ quan trong khối Nội chính.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trong khối Nội chính.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban tháng 9/2025 với các cơ quan trong khối Nội chính. Ảnh: Phạm Bằng

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định

Trong tháng 9/2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động phát hiện, tham mưu xử lý tốt các vụ việc phát sinh, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Xuân Bảy báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2025. Ảnh: Phạm Bằng

Lực lượng chức năng tổ chức ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, truy quét, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện quyết liệt.

Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những vụ việc dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực... Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh. Thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn được triển khai kịp thời.

Trong tháng, xảy ra 58 vụ liên quan tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, làm chết 1 người, bị thương 38 người. Các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 97 vụ, 148 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý; phát hiện, xử lý 557 vụ, 562 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường; tai nạn giao thông xảy ra 25 vụ, làm chết 16 người, bị thương 17 người.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bùi Việt Cường phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong khối đã báo cáo, làm rõ những nội dung trọng tâm của ngành, lĩnh vực; phân tích, đề xuất những vấn đề, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự

Trong tháng 10/2025, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống cháy rừng; hỗ trợ người dân sớm ổn định chỗ ở, đặc biệt đối với gia đình chính sách, hộ nghèo.

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn đặc thù, nhất là an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dân tộc, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh trong khu vực công nghiệp.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ngành thực hiện nghiêm các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ, không để phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát sinh vấn đề nội bộ.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, đảm bảo an ninh, trật tự.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường quản lý thị trường; bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo; tăng cường thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.