Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/9 Di tích lịch sử những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; Hoàn thành xây dựng, vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Nghệ An trong tháng 9... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 11/9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 450 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 91.700 đảng viên. Dự vào chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội.

Các đại biểu tham quan hình ảnh trưng bày tại đại hội. Ảnh: Ngọc Đức

* Sáng 11/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã ký Quyết định số 1959/QĐ-TTg về việc xếp hạng 4 di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025). Theo quyết định, Di tích lịch sử những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) tại Nghệ An là một trong 4 di tích được công nhận.

Mộ các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930 tại Thái Lão, Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 11/9, Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 11/9, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến dự thảo, sửa đổi Quy định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/06/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua hàng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

* Chiều 11/9, tại Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới”.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL

* Tỉnh Nghệ An đẩy mạnh đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; hoàn thành xây dựng, vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh trong tháng 9 và tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được các cấp ủy Đảng ở Nghệ An xác định là một trong các khâu đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 11/9, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học “Phân tích, dự báo thị trường lao động, kết nối cung – cầu”.