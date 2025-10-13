Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/10 Tỉnh Nghệ An gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam; Nghệ An biểu dương 151 điển hình "Dân vận khéo", điểm sáng quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021 – 2025; Thường trực Tỉnh uỷ thăm, chúc mừng Ngày truyền thống các ban Đảng, Hội nông dân, Hội LHPN tỉnh; Tưởng niệm 592 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ... là những thông tin nổi bật trong ngày 13/10

*Ngày 13/10, tỉnh Nghệ An tổ chức Gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

* Cùng ngày Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" - Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình “Dân vận khéo” và điểm sáng quy chế dân chủ ở cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân là điển hình Dân vận khéo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Minh Quân

* Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng ngày truyền thống các ban Đảng của Tỉnh ủy và Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Ảnh: Mai Hoa

* Cũng trong ngày 13/10 (tức ngày 22/8 Ất Tỵ), tại Di tích đền Vua Lê, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tưởng niệm 592 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ (1433 - 2025).

Lễ Đại tế tưởng niệm 592 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ. Ảnh: Công Kiên

* Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2025), chiều 13/10, đoàn cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đã đến dâng hương, dâng hoa Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TL

* Doanh nhân trẻ: Đột phá nhờ tư duy, vững vàng nhờ bản sắc…

Các doanh nhân trẻ tiêu biểu: Hồ Xuân Vinh và Vũ Thị Thái An

* Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.