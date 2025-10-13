Thứ Hai, 13/10/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/10

Gia Huy - Hữu Quân 13/10/2025 21:52

Tỉnh Nghệ An gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam; Nghệ An biểu dương 151 điển hình "Dân vận khéo", điểm sáng quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021 – 2025; Thường trực Tỉnh uỷ thăm, chúc mừng Ngày truyền thống các ban Đảng, Hội nông dân, Hội LHPN tỉnh; Tưởng niệm 592 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ... là những thông tin nổi bật trong ngày 13/10

*Ngày 13/10, tỉnh Nghệ An tổ chức Gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

bna_img_2944(1).jpg
Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

* Cùng ngày Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" - Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình “Dân vận khéo” và điểm sáng quy chế dân chủ ở cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2021 – 2025.

Hội nghị dân vận_5
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân là điển hình Dân vận khéo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Minh Quân

* Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng ngày truyền thống các ban Đảng của Tỉnh ủy và Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh.

bna_km1.jpg
Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Ảnh: Mai Hoa

* Cũng trong ngày 13/10 (tức ngày 22/8 Ất Tỵ), tại Di tích đền Vua Lê, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tưởng niệm 592 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ (1433 - 2025).

3 vua le
Lễ Đại tế tưởng niệm 592 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ. Ảnh: Công Kiên

* Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2025), chiều 13/10, đoàn cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đã đến dâng hương, dâng hoa Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

dâng hoa
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TL

* Doanh nhân trẻ: Đột phá nhờ tư duy, vững vàng nhờ bản sắc…

ảnh đại diện ema
Các doanh nhân trẻ tiêu biểu: Hồ Xuân Vinh và Vũ Thị Thái An

* Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

0.ảnh pv
Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi. Ảnh: PV

Các bước thiết lập mục tiêu công việc hiệu quả nhất

Các bước thiết lập mục tiêu công việc hiệu quả nhất

Thời điểm xác định tiền sử dụng đất trong thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định mới nhất?

Thời điểm xác định tiền sử dụng đất trong thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định mới nhất?

Gỡ vướng trong công tác đấu thầu thực hiện công trình lâm sinh

Gỡ vướng trong công tác đấu thầu thực hiện công trình lâm sinh

Các bước thiết lập mục tiêu công việc hiệu quả nhất

Các bước thiết lập mục tiêu công việc hiệu quả nhất

Thời điểm xác định tiền sử dụng đất trong thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định mới nhất?

Thời điểm xác định tiền sử dụng đất trong thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định mới nhất?

Gỡ vướng trong công tác đấu thầu thực hiện công trình lâm sinh

Gỡ vướng trong công tác đấu thầu thực hiện công trình lâm sinh

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/10

