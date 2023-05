Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/5

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghệ An tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Trao 150 suất học bổng cho học sinh huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên... là những thông tin nổi bật trong ngày 18/5.

* Sáng 18/5, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

* Ngày 18/5, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo. Đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được đến thăm Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2023). Chiều 18/5, Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

* Chiều 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt I và phát động đợt II.

* Sáng 18/5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo Đầu tư cùng các nhà tài trợ đã trao 150 suất học bổng trị giá 150 triệu đồng từ Quỹ Giải golf "Swing for the Kids – Vì trẻ em Việt Nam" cho 150 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 2 huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên (Nghệ An).

* Lấy mẫu sinh phẩm xác định ADN của 96 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia để thực hiện giám định gen và đưa vào ngân hàng gen phục vụ xác định ADN. Qua đó, xác định thông tin về họ tên, quê quán và đơn vị công tác cho các liệt sĩ.

* Theo quan điểm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa là rất tốt, vì công lao của những người đi trước cần được ghi nhớ, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”. Tuy nhiên, việc thực hiện cần phải đảm bảo chặt chẽ.

* Ra mắt hơn 300 tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại Nghệ An. Phong trào xây dựng các tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy được các địa phương nhiệt tình hưởng ứng, giúp nâng cao nhận thức, đảm bảo an toàn cháy nổ, đặc biệt là trong mùa nắng nóng.