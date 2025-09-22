Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiến hành giám sát công tác giải quyết đơn thư ở cơ sở; Trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ cấp xã ở Nghệ An; Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Ngày 22/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc giám sát chuyên đề việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến mà chưa có trả lời tại xã Hải Lộc và phường Trường Vinh.

Quang cảnh cuộc làm việc tại phường Trường Vinh. Ảnh: Mai Hoa

* Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham gia “Diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Đầu tư Việt Nam - Trung Quốc và Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc”, diễn ra tại Bắc Kinh - Trung Quốc.

Sở Ngoại vụ Nghệ An kí kết MOU với Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc. Ảnh: Phan Tú

* Sáng 22/9, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để bàn phương án tháo gỡ các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong giải quyết đơn thư khiếu nại, phê duyệt phương án bồi thường, đẩy nhanh tiến độ chi trả và giải ngân kinh phí bổ sung, giải quyết đơn thư các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hoàng

* Chiều 22/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025.

UBND tỉnh trao khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Nga

* Sáng 22/9, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, chuyển đổi số (đợt 1) cho cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm phụ trách chuyển đổi số ở cấp xã.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: TL

* Sáng 22/9, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn học sinh kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn. Ảnh: Đình Tuyên

* Siêu bão RAGASA có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17. Trong 24 đến 72 giờ tới, siêu bão sẽ liên tục di chuyển về phía Tây và suy yếu dần nhưng vẫn giữ cường độ rất mạnh khi tiến vào Vịnh Bắc Bộ. Tối và đêm mai (23/9), bão đi vào Biển Đông, giữ nguyên sức mạnh cấp 17.