Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/10

* Sáng 25/10, trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp, Quốc hội đã biểu quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng các tân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và Chủ nhiệm một số Ủy ban, Văn phòng - Tổng Thư ký của Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

* Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký Quyết định số 3325/QĐ-BYT về việc tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm hỏi, tặng quà cho điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang. Ảnh: Thành Chung

* Ngày 25/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Võ Đức An

* Cùng ngày, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Hoài Thu

* Sớm khắc phục hệ thống chiếu sáng ở phường Cửa Lò.

Một tuyến đường trung tâm phường Cửa Lò không có điện chiếu sáng dù đã sau 18h30' (Ảnh chụp ngày 22/10/2025). Ảnh: Diệp Thanh

* Xã miền Tây Nghệ An dựng cầu tre tạm cho học sinh và người dân đi lại an toàn.

Xã Yên Hòa triển khai làm cầu tre cho người dân đi lại. Ảnh: P.V

* Nghệ An phát huy hiệu quả chương trình cho nông dân vay phân bón trả chậm.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025 – 2030, chương trình phấn đấu cung ứng cho nông dân 80.000 – 90.000 tấn phân bón các loại. Ảnh: T.P

* Toàn tỉnh vẫn còn 34/130 xã, phường chưa báo cáo cập nhật dữ liệu đất đai, cần khẩn trương hoàn thành để đảm bảo tiến độ.

Người dân phường Trường Vinh cập nhật dữ liệu đất đai. Ảnh: Nguyễn Hải

* U14 SLNA giành trọn 3 điểm trước chủ nhà U14 Đông Á Thanh Hóa.

Minh Chánh thi đấu đầy nỗ lực nơi tuyến giữa của U14 SLNA. Ảnh: Đức Anh

* Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi bằng chiêu “đặt hàng - chiếm đoạt tiền cọc”.