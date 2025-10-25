Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/10
Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng; Bộ Y tế quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong vụ tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CCQ Đảng tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030… là những thông tin nổi bật ngày 25/10.
* Sáng 25/10, trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tại phiên họp, Quốc hội đã biểu quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.
* Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký Quyết định số 3325/QĐ-BYT về việc tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
* Ngày 25/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
* Cùng ngày, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
* Sớm khắc phục hệ thống chiếu sáng ở phường Cửa Lò.
* Xã miền Tây Nghệ An dựng cầu tre tạm cho học sinh và người dân đi lại an toàn.
* Nghệ An phát huy hiệu quả chương trình cho nông dân vay phân bón trả chậm.
* Toàn tỉnh vẫn còn 34/130 xã, phường chưa báo cáo cập nhật dữ liệu đất đai, cần khẩn trương hoàn thành để đảm bảo tiến độ.
* U14 SLNA giành trọn 3 điểm trước chủ nhà U14 Đông Á Thanh Hóa.
* Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi bằng chiêu “đặt hàng - chiếm đoạt tiền cọc”.