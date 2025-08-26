Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/8 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp đánh giá thiệt hại, khắc phục sau bão, ứng phó hoàn lưu bão số 5; Nghệ An ước tính thiệt hại 846 tỷ đồng do bão số 5… là những thông tin nổi bật ngày 26/8.

* Sáng 26/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp với các điểm cầu các tỉnh, thành để đánh giá công tác ứng phó với bão, thiệt hại sau bão và triển khai các giải pháp khắc phục, ứng phó với hoàn lưu bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp với các điểm cầu các tỉnh, thành để đánh giá thiệt hại sau bão và triển khai các giải pháp khắc phục, ứng phó với hoàn lưu bão. Ảnh: Phạm Bằng

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 5.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi người dân xóm Thuận Hòa, phường Trường Vinh. Ảnh: TL

* Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra ảnh hưởng và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra trên địa bàn một số xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến thị sát tại Trường THCS Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

* Nghệ An được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát".

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang Vinh

* Nghệ An ước tính thiệt hại 846 tỷ đồng do bão số 5.

Một cửa hiệu tại đường Nguyễn Thị Minh Khai đổ sập. Ảnh: Quang An

* Nhiều trường học ở Nghệ An tốc mái, hư hỏng nặng sau bão số 5.

Khung cảnh của trường sáng nay (26/8) như một công trường ngổn ngang, từng tấm tôn rộng hàng chục mét bị gió giật rơi khắp sân trường. Ảnh: Mỹ Hà

* Hàng ngàn hecta cây trồng, ao hồ thủy sản thiệt hại sau bão số 5.

Phần lớn ngô hè thu đang giai đoạn chắc hạt đã bị gió bão thổi gãy ngang cây. Ảnh: Xuân Hoàng

* Miền Tây Nghệ An: Lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng sau bão số 5, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Lực lượng “4 tại chỗ” của xã Mường Típ căng mình giúp dân chạy lũ trong đêm. Ảnh: PV

* Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển phường Quỳnh Mai.